PP y Vox arreglan la pifia con las bajas emisiones que coló PSOE mientras comían

El Ayuntamiento de Valencia subsana la jugada maestra del PSPV con la que consiguió aprobar una propuesta de restricción del tráfico mientras los concejales se habían salido del pleno.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia formado por PP y Vox ha conseguido enmendar la 'pifia' que cometió el pasado mes de octubre aprobando una iniciativa de los socialistas. El PSPV había aprovechado que varios concejales se encontraban fuera del hemiciclo en el descanso para renunciar a su turno de palabra y así saltar directamente a la fase de las votaciones.

Con esa jugada maestra los socialistas lograron aprobar su iniciativa para que, en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), se tuvieran en cuenta los estudios de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre los niveles y mediciones de contaminación, que son más restrictivos. Compromís y PSPV tenían mayoría en ese momento ya ante la ausencia de ediles en ese debate que se habían salido de la sala para comer. "Bendito almuerzo", se regocijaba la portavoz socialista Sandra Gómez.

Esa circunstancia y que los socialistas impusieran su propuesta suscitó la llamada polémica de los "canapés". Para evitar que algo así se repitiera en las próximas sesiones, el ejecutivo local ha regulado los descansos. En cada pleno se aplicará un receso de 40 minutos para comer.

En una nueva sesión en la que el equipo de PP y Vox ya han aprendido la lección y en la que se aplica por primera vez el receso en lugar de los 'canapés a deshoras', el gobierno municipal ha aprobado una moción para suprimir la que el PSPV había presentado. Finalmente, el acuerdo de los socialistas ha quedado invalidado en la sesión ordinaria de noviembre tras haber sido aprobada el mes anterior.

Cómo queda el modelo de Bajas Emisiones de Valencia

Como ya adelantó ESdiario, el gobierno ha destacado que no tiene intención de aplicar sanciones a los conductores que circulen en la ciudad ya que en Valencia "no se supera los valores límites fijados".

Durante el debate, el ejecutivo ha señalado que "las estaciones automáticas de la Red de Vigilancia" son fiables ya que "satisfacen todos los criterios exigidos" y que eso "justifica que los datos proporcionados por estas sean los utilizados como sistema de monitorización y seguimiento continuo de la ZBE y para la toma de decisiones en su diseño".

El edil de Movilidad, Jesús Carbonell, ha apuntado que las mediciones hechas por los expertos de la Universidad Politécnica de Valencia "son las complementarias" y "no las principales". "El modelo del Ayuntamiento se ajustaría a dicha exigencia mientras que el estudio de la UPV no", ha aseverado, a la vez que ha señalado que "las concentraciones que emite el estudio no distinguen según el origen de la contaminación, exigencia del modelo de Bajas Emisiones".

La edil del PSPV María Pérez ha defendido el estudio de la UPV frente al modelo del consistorio. Considera que el modelo del Ayuntamiento de Valencia "no debería ir de si hay contaminación o no, sino de cómo aplicar la ZBE y conjugar la mejora de la calidad del aire con la realidad del parque móvil de la ciudad", ha dicho.