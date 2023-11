Baldoví "no pone la mano en el fuego" por su propio Gobierno con Sánchez

Compromís no se fía ni del Gobierno del que forma parte y, atados a Sumar, tampoco saben si tendrán libertad para votar en contra en caso de no condonar la deuda a los valencianos

Ni la izquierda valenciana confía ya plenamente en Pedro Sánchez a la hora de cumplir con las reivindicaciones valencianas. En cuestión de días Compromís ha pasado de defender el pacto de Gobierno a "no poner la mano en el fuego" por el PSOE, mientras el PSPV no se atreve a trasladar el compromiso de sus superiores en la Moncloa y pone el foco en que "otros partidos" -Sumar- lleva la agenda valenciana.

Del nuevo Gobierno de España se esperaba, al menos hasta hace unos días, la reforma del sistema de financiación para acabar con la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana, la condonación de la deuda generada por esa falta de financiación, así como un sistema compensatorio temporal. Son los puntos firmados por Pedro Sánchez en el acuerdo con Yolanda Díaz y con ERC. Olvidadas quedan otras reivindicaciones permanentes como descongelar la tramitación que de luz verde a la ampliación del puerto de Valencia, más inversiones en infraestructuras, ejecutar el Corredor Mediterráneo que en Valencia sufre un parón y más agua mediante trasvases u otras soluciones para la Comunidad Valenciana.

Tanto Compromís como los socialistas valencianos celebraban tales acuerdos. Sin embargo, ahora se han mostrado algo más escépticos. El portavoz nacionalista Joan Baldoví ha confesado que "no pongo la mano en el fuego ni por el PSOE ni por el PP", es decir, que no pone la mano en el fuego por su propio Gobierno del que forma parte. Como el PSOE de Pedro Sánchez necesita los votos de todos sus socios para la aprobación de cualquier iniciativa en el Congreso, Baldoví "confía en que será una ventana de oportunidades". De nada serviría contar con una ventana si no se asoman a ver la luz, y es que Compromís no asegura que vaya a condicionar su voto porque está atado a Sumar. Preguntados por si votarían en contra en caso de una iniciativa parlamentaria desfavorable para la Comunidad Valenciana, Baldoví no se moja y responde que "si no se condona la deuda ya veremos cuando venga". Intentan restar importancia a la invisibilidad bajo el grupo plurinacional y a la no libertad de voto asegurando que los 31 diputados de Sumar "haremos toda la fuerza posible par que la agenda valenciana se resuelva de una vez por todas".

Corroborar la palabra de Pedro Sánchez y defender el compromiso del PSOE con los valencianos resulta complicado hasta para los propios socialistas valencianos. La portavoz, Rebeca Torró, se ha limitado a poner en valor el acuerdo con Sumar que incluye la agenda y la financiación. Confía en el acuerdo porque "por primera vez se ha plasmado". Algo falso ya que en 2019 Pedro Sánchez y Joan Baldoví ya firmaron un acuerdo para la investidura que incluía la reforma de financiación que después incumplió. "Además continuaremos reivindicándolo desde el PSPV para que así siga", ha añadido.