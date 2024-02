Morant le pide a Mazón que sea "honesto" con la financiación

La ministra y futura secretaria general del PSPV por designio de la dirección federal ha pedido a los socialistas valencianos que dejen de lado el sistema de las famosas 'familias'.

La ministra de Ciencia y futuro relevo de Ximo Puig al frente de los socialistas valencianos, ha empezado a asumir su nuevo rol dentro de la política valenciana y ha aprovechado su visita al Hospital La Fe de Valencia para cargar contra el gobierno de la Generalitat, y su president, Carlos Mazón, al considerar que intentan engañar a la gente a la hora de solicitar la reforma del sistema de financiación: "Necesitamos un debate profundo y leal y sobre todo honesto porque lo que no podemos es pedir al Gobierno de España que haga el esfuerzo de reconocer un nuevo sistema de financiación mientras aquí, por ejemplo, recortamos impuestos".

Al respecto, ha señalado que "el Partido Socialista y el Gobierno de España está planteando que pongamos sobre la mesa a discusión ese nuevo modelo de financiación que va a favorecer sí o sí a la Comunitat Valenciana, que es la comunidad que peor está financiada". Las ministra, ha animado a hacer una reflexión sobre el sistema de financiación, pero también sobre el sistema retributivo que se está aplicando en algunas comunidades autónomas, sobre todo, las gobernadas por el Partido Popular.

"Seamos honestos, hablémosle a la ciudadanía de manera clara, honesta y no les tomemos el pelo. Por tanto, ¿hay que poner sobre la mesa el sistema de financiación de las comunidades autónomas? Sí, pero también pondremos sobre la mesa el sistema retributivo y, en definitiva, los tributos que cobran o dejan de cobrar las comunidades autónomas y que por tanto al final estamos hablando del dinero de la gente, de cómo lo recaudamos", afirmaba Morant.

"La familia es el Partido Socialista"

Morant, al ser preguntada por los medio por el proceso de renovación del PSPV y por su candidatura única a sustituir a Ximo Puig en la secretaría general tras el pacto alcanzado con los líderes provinciales de Alicante y Valencia, Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa, que se habían postulado también para esa responsabilidad, ha celebrado el "consenso" y ha instado a los socialistas valencianos a "acabar ya con eso de las familias y sectores".

Faltas de respeto

La ministra, al ser preguntada por las valoraciones realizadas por algunos miembros del PP que veían cierta problemática a la hora de que Morant compaginara sus dos funciones, algo que también hizo su compañero y, hasta hace no mucho, rival, Alejandro Soler, ha considerado que Mazón hizo lo mismo cuando era presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV: "yo tendré tiempo para todo. (Carlos) Mazón era presidente de la Diputación de Alicante y era secretario general de su partido. Yo creo que es una falta de respeto no reconocer que todos los que nos dedicamos a la política tenemos un espacio orgánico y tenemos un espacio institucional, entra dentro de la normalidad. Tal vez lo que no quieren es tener una ministra que esté también dedicada a hacerles frente".