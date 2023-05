Podemos copia la estrategia de Mónica Oltra para evitar desaparecer el 28M

Las podemitas Alejandra Jacinto y Ione Belarra aparecen con camisetas con la cara del hermano de Ayuso para llamar la atención, pero eso ya lo inventó la ex líder de Compromís

Los dirigentes de Podemos, ante los malos sondeos que los colocan al borde de quedarse fuera de la Asamblea de Madrid o de las Cortes Valencianas, han optado por la estrategia del ruido para acaparar titulares e intentar movilizar a su electorado. Para ello, la candidata de Madrid, Alejandra Jacinto, y la ministra y secretaria general podemita, Ione Belarra, han aparecido con camisetas con la cara del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Y como era de esperar, han conseguido sus cinco minutos de atención mediática. Sin embargo, Podemos, que hoy presume de original, no ha inventado la pólvora. A muchos les viene al recuerdo la imagen de la ex líder de Compromís y ex vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que logró la fama mediática hace diez años haciendo precisamente lo mismo: con camisetas con las caras de sus rivales políticos.

Mónica Oltra logró gran atención mediática cuando apareció en las Cortes Valencianas con una camiseta con la cara de Francisco Camps y la frase “wanted”. Ione Belarra, con su camiseta en el Congreso del hermano de Ayuso, sólo copia el invento que en su día permitió a Compromís -partido con el que Podemos lucha por el voto de izquierdas y al que ha dedicado varios ataques- lograr repercusión mediática.

Tan bien le fue la camiseta de Camps a Mónica Oltra que la ex líder de Compromís -ahora imputada por encubrir los abusos sexuales de su ex marido- hizo de las camisetas su leit motiv político, llegando a ir al debate de las elecciones autonómicas de 2011 en Canal 9 -la extinta televisión pública valenciana- con una camiseta que ponía “Canal 9 manipula”, algo similar a lo que 12 años después ha hecho Alejandra Jacinto en el debate de Telemadrid con su blusa del hermano de Ayuso. ¿les pedirá derechos de autor Mónica Oltra a Podemos?