Juristes Valencians tensa la cuerda y exige a Compromís que cumpla lo prometido

Al lío interno de Compromís en la Comunitat Valenciana se le suma un nuevo actor: Juristes Valencians exige que en la Investidura antepongan los derechos civiles de los valencianos

La asociación Juristes Valencians exige a Àgueda Micó y a Txema Guijarro, cabezas de lista por Sumar-Compromís por la Provincia de Valencia y la Provincia de Alicante, respectivamente, el cumplimiento de las promesas lanzadas en campaña sobre la defensa férrea de los derechos civiles de los valencianos. José Ramón Chirivella, presidente colectivo jurídico valencianista, explica que ambos deben garantizar que en el Congreso se va a dar la cara por sus votantes valencianos: “ Que no pequen de novatos en las negociaciones con Sánchez, Montero o Bolaños otra vez. No bastan buenas palabras tras tantos años de postergamiento”.

Que no pequen de novatos en las negociaciones con Sánchez, Montero o Bolaños otra vez

La postura de Juristes Valencians es sólida desde la campaña que realizaron para pedir el voto por los derechos civiles de los valencianos en el 23J. No obstante han tenido que realizar un comunicado remarcando esta posición tras la polémica surgida recientemente. En primer lugar, Àgueda Micó realizó unas declaraciones en la Cadena Ser, en las que 'amenazaba' con no apoyar la investidura de Sánchez si no atiende la agenda valenciana. Tal vez esas palabras gustasen a una gran parte de valencianos, entre ellos Juristes Valencians. Sin embargo, la alegría no les duraría mucho tiempo ya que Micó salió en la televisión en el programa Espejo Público (Antena 3), días después, rectificando ese mensaje y dando a entender que sí que pactarían con Sánchez: "Se trata de un sí condicionado a una negociación", dejó entrever la política.

En esta tesitura, Juristes Valencians reivindican la campaña realizada para el 23J y exigen demandas como, por ejemplo, inversiones en los Presupuestos Generales del Estado para infraestructuras ferroviarias, modificaciones legislativas en la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas para controlar las gestiones de malos directivos, aplicables al Hércules o al Valencia CF, o el mantenimiento del trasvase del rio Segura a la Vega Baja.

Pacto escrito y vinculante

Es por ello que se pide un pacto escrito y vinculante en el que se garantice, entre otras cuestiones, inversiones en los PGE, con compensaciones adicionales por los Presupuestos que desde

hace años -Según Juristes Valencians- han discriminado a la provincia de Alicante siendo presidente Pedro Sánchez y vicepresidenta Yolanda Díaz: "Como muestra de buena voluntad el candidato Sánchez tiene que incorporar referencias expresas en el discurso de investidura a la reforma constitucional inmediata para el Derecho Civil Valenciano y la nueva regulación de la discapacidad y la condonación de la deuda, incidiendo en su discurso que deriva de un maltrato financiero con los valencianos desde el año 2007".