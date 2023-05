Baldoví alaba al Valencia su "reacción extraordinaria" contra los "energúmenos"

El candidato de Compromís a la Generalitat ha pedido que los insultos de uno sector de la afición no ensombrezcan que los valencianistas no son, en su inmensísima mayoría, "racistas".

El candidato de Compromís a presidir la Generalitat, Joan Baldoví, también se ha querido sumar al tema del día dando su opinión en una entrevista para Europa Press. Baldoví ha pedido que los insultos de unos "energúmenos" no ensombrezcan que la afición de Mestalla no es, en su inmensísima mayoría, racista", tras lo sucedido este domingo en el partido entre el Valencia CF y el Real Madrid.

"Al racismo se le combate con contundencia. No podemos permitir que cuatro manzanas podridas empañen todo el prestigio de una gran afición como es la del Valencia". El candidato a la Generalitat ha dejado claro que "cualquier insulto, sea en Mestalla, sea en el Bernabéu, es absolutamente repugnante". "El racismo debe estar fuera de los estadios", ha recalcado.

Aplaude la rápida reacción del club.

Por eso ha mostrado su respaldo ante la decisión adoptada por el club 'che' de expulsar de por vida de Mestalla a los aficionados que profirieron insultos racistas contra el jugador brasileño. "Me parece una reacción extraordinaria", ha resaltado, tras reconocer que era necesario "identificar a los autores de esos insultos racistas y expulsarles a perpetuidad".

Preguntado por si no se hubiesen sucedido tantas reacciones si el jugador no fuera del Real Madrid, Baldoví ha señalado que "es evidente que si hubiera sido del Levante o del Cádiz probablemente no hubiera tenido la dimensión que ha tenido".

En todo caso, ha hecho hincapié en que hay que ser "absolutamente" contra este tipo de manifestaciones, tanto si las sufre "un jugador del Madrid, del Cádiz, del Levante o del equipo que sea".

"El fútbol es un deporte que llega a muchísima gente, que llega también a los niños y a las nuevas generaciones. Tenemos que ser absolutamente contundentes y apartar de los estados de fútbol a estas personas que en definitiva enturbian el prestigio de toda una afición", ha abundado.