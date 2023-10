La Ley de Montero toca fondo con la rebaja para los dos violadores de una joven

La aplicación de la ley del 'sólo sí es sí' sigue causando un fuerte impacto en la sociedad. Tras beneficiarse uno de los condenados de 'La Manada', ahora llega un duro caso desde Almería.

La sociedad sigue viviendo los estragos que causa la ley conocida como 'sólo sí es sí', que puso en marcha la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero. Aunque fue rectificada, durante el tiempo en el que ha estado en vigor en su texto original, cientos de agresores se han acogido a la misma y las rebajas se suceden en los tribunales.

El último caso es alarmante. Se trata de la decisión tomada por el Tribunal Supremo (TS), que ha ratificado una rebaja de cinco años de prisión, de 12 a siete años, para dos hombres acusados de violar a una chica a la que conocieron en octubre de 2012 en una discoteca y a la que invitaron a asistir esa misma noche a una fiesta en el domicilio particular donde se produjo la agresión sexual por parte de ambos.

En su resolución, el Supremo mantiene el pronunciamiento de febrero por la Audiencia Provincial de Almería para mantener la pena por el delito cometido en su mínima extensión legalmente posible, que era de 12 años antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual previa a su reforma. Pero el recurso presentado en ese momento de tránsito entre ambas leyes (y su modificación) beneficia a los acusados y se aplica la rebaja a los dos violadores.

La víctima creía que iba a una fiesta

La sentencia de origen, declarada en firme desde finales de 2015, condenaba a los dos acusados por un delito consumado de violación agravado por la actuación conjunta de ambos. Los hechos tuvieron lugar en octubre de 2012, cuando la víctima conoció en una discoteca de Almería a uno de los dos condenados, quien le dio su número teléfono y le invitó a una fiesta en una vivienda particular que se iba a celebrar ese mismo día. La chica aceptó la invitación y posteriormente se dirigió a la casa con una amiga, que finalmente decidió no entrar en el piso, y un amigo, al que no dejaron acceder.

Una vez en la vivienda, los acusados ofrecieron de beber a la chica y, tras sentarse los tres en un sillón, le pusieron relaciones, a lo que ella "se negó categóricamente" puesto que, según explicó, había ido allí al creer que se celebraba una fiesta.

Brutal violación conjunta

A partir de ese momento, los acusados desnudaron a la chica, a la que tiraron al suelo y agredieron sexualmente en varias ocasiones en distintas estancias de la vivienda.

La víctima consiguió salir de la vivienda unas tres horas después, cuando los acusados le dejaron marchar y avisó a un amigo por teléfono de lo que había ocurrido. Más tarde también contó lo sucedido a su familia, acudió al hospital y a una comisaría, donde denunció los hechos