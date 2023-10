La obsesión de Álvaro Prieto por coger un tren tuvo un desenlace fatal

El joven cordobés de 18 años fue hallado muerto entre dos vagones después de cuatro días de búsqueda y ahora se conoce cómo acabó en este tren averiado y la causa de su muerte.

Álvaro Prieto quería regresar a su casa en Córdoba el viernes pasado y se obsesionó por lograrlo. Tras una noche de fiesta en una discoteca de la zona de Sevilla este con un grupo de amigos, tenía previsto coger el tren de las 7.20 para regresar a su casa, pero lo perdió y a partir de ese momento empezaron los problemas que desembocaron en un final fatal para el joven de 18 años.

Cuatro días de intensa búsqueda hasta que su cuerpo ha sido localizado este lunes de manera casual por un reportero de televisión que grababa imágenes de los trenes circulando junto a la estación de Santa Justa. En uno de ellos, en movimiento, aparecía una persona entre dos vagones, era Álvaro.

Un hallazgo que hizo saltar todas las alarmas y las miradas hacia Renfe y la Policía, que había peinado la zona y no detectó el cuerpo. Ahora se sabe, a expensas del resultado de la autopsia, que Álvaro se electrocutó al intentar acceder a este tren que estaba averiado y se encontraba en las cocheras de Renfe, a poco más de un kilómetro de la propia estación donde se le perdió la pista del joven.

Una cámara lo capta subido al techo

El suceso ocurrió el mismo día de su desaparición, el 12 de octubre, por lo que permaneció entre los vagones los cuatro días de búsqueda sin que dieran con su paradero. El caso ha provocado grandes incógnitas sobre lo sucedido, pero finalmente las imágenes de una gasolinera cercana han sido determinantes para esclarecer lo sucedido, ya que en ellas se le ve encima del techo del tren. Se agarró a las catenarias (cables que suministran electricidad), se electrocutó y cayó entre los vagones.

Álvaro Prieto se obsesionó con regresar a su casa, tal y como comentaba su madre durante la búsqueda, insistiendo en que no había desaparecido de forma voluntaria, pero el intento fue fatídico. Antes no sólo había perdido el tren para el que tenía billete, sino que al no poder adquirir otro porque su teléfono móvil estaba sin batería y era su único método de pago, trató de acceder a otro tren sin billete pero lo impidieron los trabajadores de Renfe. En ese momento buscó otra forma y trató de acceder por una zona menos vigilada como son estas cocheras.

No aceptó ayuda en la estación

Al respecto del suceso, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado que de no haberse movido el tren y con él el cuerpo de Álvaro Prieto, que había quedado encajonado entre los dos vagones tras caer desde el techo al recibir una fortísima descarga eléctrica, "era absolutamente imposible" ver el cadáver desde el suelo. Los talleres de Santa Justa habían sido revisados mediante drones, que tampoco tomaron imágenes que desvelaran que Álvaro estaba allí.

En cuanto a qué ocurrió dentro de la estación sevillana una vez que el joven fallecido fue descubierto sin billete dentro del tren que lo llevaría a Córdoba capital, el delegado del Gobierno ha asegurado que "no quiso aceptar la ayuda" que se le ofreció para que pudiera cargar el móvil, que se había quedado sin batería. "Se le ofrece la oportunidad pero no accede. No sabemos la razón ni el motivo", ha apostillado Fernández.

Un lamentable y trágico final que ha llenado de dolor a su familia, compañeros de su equipo de fútbol, la universidad y toda una ciudad que está de luto.