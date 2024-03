AEMET no cede a la presión y desvela el pronóstico para el resto de Semana Santa

El temporal de viento, lluvia y frío ha entrado con fuerza en Andalucía y pone en riesgo las salidas procesionales más esperadas del Jueves y Viernes Santo en capitales como Sevilla.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) está bajo presión máxima en Andalucía, porque su pronóstico condiciona las decisiones de las hermandades y cofradías a la hora de salir o no en procesión. La información que proporciona AEMET es revisada al minuto esta Semana Santa que desde su inicio ha estado marcada por la inestabilidad meteorológica, debido a la entrada de un temporal que está dejando lluvia, viento, frío y hasta nieve en algunos puntos del territorio.

Con esta inestabilidad juegan las cofradías, que buscan un claro entre las nubes para poder realizar su estación de penitencia. Así que la constante estos días ha sido cancelaciones, recorridos inacabados y algunos palios mojados, pero también otros pasos o tronos (según la provincia) han completado sus procesiones, como este Martes Santo en Sevilla, donde la hermandad de San Gonzalo dejó estas espectaculares imágenes a un público que abarrotó las calles.

Están a un nivel inalcanzable.



Qué suerte ser de San Gonzalo. pic.twitter.com/yEnDoalmlV — Pedro Bello (@pedrobello98) March 26, 2024

Pero lo importante para los andaluces y los miles de turistas que llegan en Semana Santa es qué va a ocurrir los próximos días y el pronóstico no es nada favorable. Al respecto, el delegado de AEMET en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha mantenido este miércoles las previsiones para la recta final de la Semana Santa en Andalucía occidental, donde las lluvias serán "abundantes" hasta el Viernes Santo por el paso de varias borrascas. Las precipitaciones "persistirán" después de la Semana Santa pero "ya no con la misma intensidad".

Jueves Santo con agua en Sevilla y se libra Almería

En una entrevista en Canal Sur Televisión, Del Pino ha reconocido que ve "poco probable" que este Miércoles Santo no llueva en la parte occidental y ha apuntado como "poco probable" también encontrar "un hueco sin precipitaciones en la mañana y la noche" del Jueves Santo, lo que impactaría de lleno en la madrugada de Sevilla. Este es el día grande de la Semana Santa Sevillana y también en Málaga.

En el extremo oriental de Andalucía "es posible que no llegue todavía el frente" en las próximas horas, caso de Almería y comarcas cercanas a esta provincia, donde la AEMET tiene una previsión que apunta a que "no haya precipitaciones e incluso que, habiéndolas, haya periodos grandes sin lluvia".

"No venimos a fastidiar la Semana Santa"

En cuanto a las temperaturas, aun siendo "muy bajas", el delegado de la Agencia ha apuntado que "no se ha batido ningún récord". "Esto ya ha ocurrido más veces, no es una cosa que no se pueda esperar a finales de marzo", ha explicado Juan de Dios del Pino, que ha reconocido que "la presión" de estos días "la llevamos bien".

"No nos gusta dar la mala noticia y no venimos a fastidiar la Semana Santa", ha sostenido, aludiendo a los partes que dan a las hermandades para que tomen la decisión de salir o no a la calle. Sobre las cofradías que este Martes Santo decidieron no hacer estación de penitencia, el responsable de la AEMET en Andalucía ha señalado que "las decisiones fueron acertadas".