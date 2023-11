Los ayuntamientos dan un paso al frente y se movilizan contra la amnistía

Llama la atención el caso de Palencia, donde ha salido adelante una moción de censura de urgencia contra la ley de amnistía gracias a que el PSOE palentino no ha votado en contra.

Ya es una realidad. Pedro Sánchez es presidente del Gobierno gracias a los votos de los independentistas catalanes ganados a cambio de cesiones como la ley de amnistía, la cesión de Rodalies o la condonación de parte de la deuda catalana. En definitiva, todas las partes contentas a cambio de sin ir más lejos, romper el principio de igualdad entre las Comunidades de nuestro país dando privilegios en este caso a Cataluña porque tenían la llave de la gobernabilidad.

Como es lógico, los presidentes autonómicos del PP- la gran mayoría porque así quedó el mapa político tras las el 28M- han saltado en tromba para que, aunque sabían que nada podían hacer ya que Sánchez iba a seguir para adelante, dejar bien claro que con su beneplácito no iban a contar. Ni lo harán en el futuro, ya que anuncian que seguirán plantando cara.

Uno de los presidentes autonómicos más críticos ha sido el de Castilla y León. Un Alfonso Fernández Mañueco que aseguró que con el pacto PSOE-Junts saliendo adelante se ponía en juego y en peligro la unidad y la nación española. Además ha criticado durante estas últimas semanas los privilegios económicos que recibirá la región catalana por encima del resto a cambio del apoyo que le han brindado para quedarse en Moncloa.

A él se han sumado en las últimas horas dos de los ayuntamientos castellano-leoneses, el de Valladolid y el de Palencia. En el primer caso, encabezado por el popular Jesús Julio Carnero, ha afirmado que desde las administraciones locales también tienen el derecho y el deber de defender al Estado de derecho y al modelo de convivencia de lo que ha calificado un ataque “frontal” que supone esa ley de amnistía que ya tramita el PSOE en el Congreso.

Alfonso Fernández Mañueco y Jesús Julio Carnero junto a Feijóo en Valladolid.

También ha cargado duramente contra esas cesiones económicas, asegurando que “nos están emplumando a todos los españoles” la condonación de los 15.000 millones de euros de deuda que arrastra la Generalitat, algo que afecta directamente a los bolsillos de todos los vallisoletanos. Es por eso que ha confirmado que tanto él como otros concejales ‘populares’ del consistorio vallisoletano participarán en una manifestación el próximo sábado en Madrid.

También el ayuntamiento de Palencia

Carnero ha adelantado que en breve se presentarán mociones contra estas cesiones de Sánchez a los independentistas catalanes no solo en su provincia si no en el resto, estén o no gobernados por el PP. De hecho, una de ellas ya lo ha hecho. Se trata de Palencia, donde manda la socialista Miriam Andrés. Allí, el Grupo Popular con el apoyo de Vox y Vamos Palencia ha conseguido aprobar una moción de urgencia “en defensa de la Constitución, la igualdad y el respeto al estado de derecho y la democracia y en contra de la amnistía”.

Salió adelante con los 14 votos a favor de estos grupos y llama la atención que el PSOE no ha votado en contra sino que se ha abstenido. Sí ha contado con el voto en contra de Izquierda Unida. En el texto expresan que el pasado 9 de noviembre los españoles “vivieron el ataque más grave al Estado de Derecho de la democracia” y lamentaban que Pedro Sánchez hubiera dado "carta blanca a los independentistas para romper España".

En el documento también quieren mostrar su apoyo al poder judicial que se ha sublevado en contra de la polémica norma y se suman a la “denuncia de todas las asociaciones de jueces, de los jueces decanos, de los presidentes de las Audiencias Provinciales, y del propio Consejo General del Poder Judicial que han censurado el riesgo de quiebra de la separación de poderes que se desprende del acuerdo con los nacionalistas catalanes”.