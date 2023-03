Blanca Portillo se 'solidariza' con Brad Pitt y acude así vestida a unos premios

El atuendo con el que la actriz madrileña ha acudido a recoger un galardón en el Festival de cine de Málaga no ha dejado indiferente a nadie, pero su discurso aún ha sido más aplaudido.

Estamos acostumbrados a que en las galas de los premios del cine los artistas 'cambien' de profesión, para convertirse en modelos mientras desfilan por alfombras rojas. Vestidos con muchos brillos y volantes o trajes relucientes para mostrar todo el glamour de la industria, pero que tapa la realidad de las estrellas de la gran pantalla y su éxito, que no depende de esas noches de lujo.

Y la actriz Blanca Portillo ha querido lanzar un mensaje en el que pone en valor el trabajo constante y la naturalidad, y lo ha conseguido. La madrileña ha aparecido vestida con unos vaqueros, camiseta blanca y zapatillas de deporte para recoger el premio Málaga-Sur que le ha otorgado el Festival de Cine de Málaga por su larga trayectoria profesional.

Además, no sólo ha acertado con su meditada indumentaria, con la que se ganó en pocos segundos al público del Festival y a los usuarios de la red, sino que su discurso corre como la pólvora. No es para menos porque su tono directo y cercano fue cautivador desde la primera frase: "Os estaréis preguntando qué hace vestida así esta mamarracha en una noche de lujo y esplendor", para a continuación mostrar el modelo en el centro del escenario por si alguién no lo había visto con claridad.

Sin belleza también se puede ser actriz

Como la que va a dar un paseo al perro o comprar al supermercado, así ha sido la elección de Portillo para recoger el galardón y responde a una "decisión muy pensada" como ella misma ha afirmado en el atril. Sin lujos ni disfraces, sin colorantes ni aditivos, sino con un propósito: "Estoy aquí porque habéis decidido poner en valor el trabajo de casi cuarenta años dedicados, casi de forma enfermiza, a la interpretación. Puesto que es eso lo que estáis valorando quiero recibirlo como persona, no como actriz. Y esto es sencilla y claramente lo que soy: Blanca, una persona".

Un discurso poco habitual en una gala de este tipo, en el que la actriz y productora ha contado que prefiere las cañas con amigos al champán de las fiestas y el "amor a la admiración" y que ha usado para seguir tumbando estereotipos con mucho humor. La actriz se comparó con Brad Pitt asegurando que tienen "algunas cosas en común" y después de bromear con rasgos físicos similares lanzó las palabras mágicas: "Ambos hemos tenido que luchar contra nuestro físico para que se valoraran nuestras capacidades actorales, solo que al revés. Él ha luchado contra su belleza para demostrar que es más que un cuerpo y un rostro hermoso. Y yo, contra mi falta de belleza para demostrar que sin ella, también se puede ser actriz".