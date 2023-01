Guasp, tras hacerse con el liderazgo de Cs, amplía horizontes

La nueva presidenta de Ciudadanos, Patricia Guasp, no descarta ser la candidata de la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales y apuesta por andaluces en la dirección.

Con ánimos renovados, la formación 'naranja' emprende su proyecto político con el cambio de liderazgo en la cabeza del partido que pasa a manos de Patricia Guasp como sustituta de la hasta ahora presidenta de Cs, Inés Arrimadas. Pero Guasp llega no sólo con fuerza para sacar al partido adelante después del derrumbe sufrido, sino que tiene metas mayores y no descarta ser la futura candidata a la Presidencia del Gobierno. "En ningún momento he dicho que no vaya a serlo", ha indicado Guasp, en declaraciones a Canal Sur Radio y Televisión, donde ha precisado que todos los afiliados tienen libertad para presentarse a las primarias de las que saldrá el candidato de cara a las elecciones nacionales de este año.

Guasp ha realizado sus primeras declaraciones en la cadena pública andaluza tratando de mostrar unidad dentro de las filas naranjas y dandole sitio a sus compañeros. Así, la nueva líder ha agradecido el apoyo a su candidatura, en la sexta asamblea general del partido celebrada este fin de semana, por parte de su antecesora en el cargo, Arrimadas, y ha indicado que ésta seguirá siendo la portavoz en el Congreso de los Diputados porque "no hay mejor parlamentaria que ella para defender los valores de centro liberal" en nuestro país.

En cuanto al papel que tendrá Edmundo Bal, que también aspiraba a liderar Ciudadanos, Guasp ha manifestado que ahora es el portavoz adjunto del grupo en el Congreso y que no se quiere "prescindir de nadie". "Es una pieza importante en el partido", ha dicho de Bal.

"Si queremos construir una cultura de partido, debemos hacerlo siempre con respeto hacia los compañeros", ha agregado Guasp, quien ha añadido que "en los próximos días" habrá una reunión con el grupo parlamentario del Congreso de los Diputados.

Andaluces para dirigir ciudadanos

En la entrevista concedida, la nueva líder ha anunciado que dirección nacional del partido incluye a cuatro andaluces entre sus miembros, así como ha defendido que aspira a que sus representantes sean "decisivos en varios municipios importantes de la comunidad" autónoma tras las próximas elecciones locales del 28 de mayo.

Se trata, en concreto, del diputado nacional por Málaga Guillermo Díaz como viceportavoz; del alcalde de Porcuna (Jaén), Miguel Moreno, como defensor del afiliado; y, como vocales, de la concejal de Utrera (Sevilla) Isabel González y la secretaria general de Jóvenes, la granadina Silvia Fernández.

Guasp ha mencionado explícitamente al alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, de quien ha valorado que tiene "muchísima fuerza" y a partir de ahora va a ser también el "encargado de la política municipal a nivel nacional" en la nueva dirección del partido, un puesto desde el que confía en que "nos va a ayudar a encarrilar las elecciones municipales de mayo para ser decisivos en muchos municipios y gobiernos locales en Andalucía".

Ha apostillado que el partido nombrará a candidatos pendientes de definir en Andalucía "en las próximas semanas, antes de febrero", y ha remarcado que las elecciones del 28 de mayo son un "objetivo principal" para Cs, cuya nueva dirección "pone el foco" en esos comicios desde la creencia de que "el renacer de nuestro partido va a suceder desde la parte municipal".