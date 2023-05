Ribera se gana la contundente respuesta de Moreno por su actitud "camorrista"

La tensión se eleva en esta campaña electoral y desde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha colocado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como "francotiradora" con su mira puesta en acabar con el Ejecutivo de andaluz de Juanma Moreno, según afirma el PP. Las formas se pierden, según apuntan los dirigentes andaluces, y la responsable socialista sigue lanzando descalificaciones, la última ha sido llamar "loca" a la Junta.

Las relaciones entre Moncloa y San Telmo se han fracturado a raiz de la ley de regadíos en el entorno de Doñana y ahora vuelve la polémica por otro asunto medioambiental en Trebujera (Cádiz), con su correspondiente salida de tono por parte de la ministra, este miércoles desde el Senado.

En la sesión, el senador popular por Huelva José Enrique Sánchez reclamaba las infraestructuras hídricas de interés general que el Estado aprobó cuando Sánchez ocupó la presidencia y que no se han ejecutado, así como recordó los "paupérrimos" presupuestos para la provincia. Ribera le daba la vuelta a la tortilla, asegurando que está saliendo "al rescate" de Andalucía y del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien ha acusado de "faltar al respeto" y de "mentir".

Pero la ministra ha recibido este miércoles la respuesta de los máximos responsables del Gobierno andaluz. El presidente Moreno ha criticado que el Sánchez y sus ministros sean "valientes" a la hora de "atacar e insultar" a esta comunidad autónoma y a su Ejecutivo y no para criticar que en las listas electorales de EH Bildu aún continúan "37 colaboradores de ETA". Para Moreno, Sanchez y su equipo está "fuera de control".

No me gustan los insultos ni los ataques. Como presidente de #Andalucía, exijo al Gobierno de Sánchez que respete a los andaluces.



Cuánto me gustaría que esa valentía la tuvieran para criticar que todavía hay 37 colaboradores de ETA en las listas de Bildu. pic.twitter.com/53ElXD6PmW