Piqué se hizo una foto con Belén Esteban, "pese a la cera que le dimos al pobre"

La Velada del Año 3 volvió a ser otra locura de boxeo, show y streaming, que tuvo más interés en las gradas que en el ring. Allí, la princesa del pueblo fue vitoreada por los adolescentes.

La Velada del Año 3 tuvo el boxeo como telón de fondo de un espectáculo de creación de contenido épico a cargo del que ya es el ‘Papa’ del movimiento streamer, Ibai Llanos, que volvió a liarla parda en un abarrotado estadio Metropolitano donde vimos muchas caras conocidas: De Belén Esteban a Mario Casas y Fede Valverde, pasando por DjMariio y Chanel, acudieron a disfrutar del boxeo, pero sobre todo del show, en el esperadísimo evento del streamer vasco, donde sus compis famosos se calentaron un poco los mofletes.

Belén Esteban llega a #LaVelada3 y hasta los comentaristas alucinan con el aplauso que genera.



“Estará entrando Ibai… ah, es Belén Esteban” pic.twitter.com/uyUvLaNtFl — Marc Gabernet (@marcgabernet) July 1, 2023

La de Paracuellos aseguró que le hacía mucha ilusión acudir a la cita y el vasco no dudó en darle varias entradas para que pudiera disfrutar junto a los suyos. La colaboradora de 'Sálvame' fue ovacionada en su entrada al Estadio Cívitas de Madrid, mientras que mucha gente del público pensaba que el que había accedido al campo era Ibai.

Pero no, era ella, la ‘princesa del pueblo’, la que motivaba todas esas muestras de cariño. Pero antes pasó por la alfombra roja y reveló que se había encontrado con Gerard Piqué: "He visto a Piqué y se ha tirado una foto conmigo. Se lo agradezco, porque madre mía la cera que le hemos dado al pobre...", apuntó con una pequeña risa.

La de Paracuellos disfrutó como una niña pequeña del evento organizado por el streamer. Una cita a la que acudieron multitud de personalidades, como por ejemplo Rosario, Estopa y Quevedo. Como era de esperar, la tertuliana se hizo fotos con todos ellos.

"IBAI, PINCHE CULERO, QUIERO JUGAR DOS VECES"



RIVERS MÉXICO ESTÁ CONTIGO REINOTA pic.twitter.com/VHtP21rSn9 — kika 🇲🇽🍋(@doblasftcheetos) July 1, 2023

Belén Esteban vivió uno de sus momentos más fans e inmortalizó cada segundo de la velada al hacerse fotos con todos los que allí estaban. De la misma manera, la colaboradora de televisión concedió una pequeña entrevista a los organizadores en el photocall y habló de lo que está por venir.

Aunque no pudo dar detalles, aseguraba que tanto ella como el resto de sus compañeros tenían muchas ganas de empezar a rodar el nuevo 'Sálvame' en Netflix. "Todavía no sé cuándo me voy, nos avisarán dos o tres días antes, como siempre. Estoy muy feliz, estamos muy felices y muy agradecidos a la gente que ha visto el anuncio, que ha sido el más visto de Netflix España", aseguraba.

ozuna cantando el farsante en la velada de Ibai es historia pura pic.twitter.com/zBN3IkHFjb — dominguezz 🪐 (@dominguueezz) July 1, 2023

Piqué, presidente de la Kings League, también se hizo viral en las redes sociales por el look que eligió para la ocasión, especialmente por sus accesorios: unas llamativas gafas azules valoradas en 390 euros que combinó con una camisa del mismo color con adornos naranjas.

Por allí también se pasó Fede Valverde, que prometió a los madridistas una Velada en su templo: "Si ganamos algún título o partido importante, le digo a Florentino de hacerla en el Bernabéu". El uruguayo, además, confesó su favorito de la noche: "He hablado mucho con Coscu —que se midió a Germán Garmendia— y vinimos a alentarlo".

No fue la única vez que intervino el centrocampista durante La Velada, pues ya hacia el final Ibai Llanos le hizo la pregunta del millón: ¿quién es el futuro '9' del Real Madrid? El charrúa no soltó prenda y aseguró que no sabía nada al respecto.

ELADIO POR IBAI

QUE HA SIDO ESTO pic.twitter.com/ePSbBhFxV1 — julia (@juliazf_1903) July 1, 2023

El evento volvió a petarlo en Twitch, donde el año registró una media de 2,4 millones de visualizadores y un pico de 3,3 millones, siendo cifras increíbles con grandes artistas que estuvieron presentes como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole y Rels B.

En esta tercera edición el streamer superado los 3,4 millones de espectadores con La Velada del Año 3, manteniéndose además gran parte del tiempo en una media de 3 millones una vez que empezaron los combates y las actuaciones musicales.

el canal que ha empezado a hacer SIUUU x la cara, que mi sector le ha seguido el juego y después todo el estadio incluído Ibai se ha unido ha sido lo mejor de mi noche pic.twitter.com/90EHik3JMh — pau 🇪🇸 🍏🐼🦈| UIEUD 0:13 | aniquiladora 💛⚽ (@lilohrts) July 2, 2023

Las 60.000 entradas a La Velada se agotaron en menos de una hora. La mayoría oscilaban entre los 30 y los 60 euros, aunque los más privilegiados del palco VIP llegaron a pagar cerca de 300 por un asiento frente al ring, un surtido de tapas y barra libre para amenizar el tiempo de espera entre combate y combate. Si es mucho o poco, juzguen ustedes mismos.

"Si hubiéramos podido hacerlo en el Camp Nou o en el Bernabéu, de no ser por las reformas, los hubiéramos llenado también. Es una auténtica barbaridad", afirmaba Llanos en un directo. Se trata de un aforo histórico para una cita de boxeo en España: el precedente a nivel nacional fue en 1930, con el combate entre Paulino Uzcudun y Primo Carnera en el Estadio Olímpico de Montjuïc ante 70.000 personas.