Fabiola Martínez airea sus sospechas sobre Bertín Osborne y reafirma a Sonsoles

Cuantas más explicaciones da el presentador más se enreda en su propia madeja y su exmujer, ni corta ni perezosa, se ha vestido de "luto riguroso" para mejorar las expectativas de Antena 3.

Fabiola Martínez reaparecía este miércoles tras la información que la revista ¡Hola! publicó sobre la nueva "amiga especial" de Bertín Osborne. La colaboradora de televisión salía de su casa para acudir al plató de Y ahora Sonsoles y ofrecer su opinión públicamente.

El programa de Sonsoles Ónega comenzaba con Fabiola, vestida de luto riguroso, y con la imagen de su exmarido con Gabriela Guillem, a la que considera él mismo como su amiga especial. La presentadora aseguraba que se iba a tratar esta nueva ilusión del cantante y la colaboradora asentía con la cabeza.

Tras repasar la actualidad informativa, Sonsoles se sentó con Fabiola que le contó que este martes cuando salió del trabajo "tenía un audio de Bertín" en el que le decía "oye que han salido unos titulares, pero es una chorrada, no te preocupes... muy a su estilo".

Como iba andando por la calle lo escuchó, pero no lo llegó a entender y le avisó que en cuanto pudiese le contestaría. Si bien es cierto que "luego me mandó otro mensaje diciéndome lee mañana el ¡Hola! porque se supone que se aclaraba todo".

Fabiola Martínez explica nuevos detalles sobre la amiga especial de Bertín Osborne

Después de responder por mensaje, Fabiola no ha recibido respuesta de su exmarido: "No me ha contestado y he sido muy cariñosa. Solo le he dicho que sea muy feliz y que estaba encantada". Eso sí, Fabiola le dijo "que si era algo serio, que nos teníamos que poner de acuerdo por los niños".

Además, sorprendió desvelando que "me he enterado que hace unas semanas fui a un tema en una bodega y él estaba con ella allí y no me dijo nada, es que es muy difícil". Sin embargo, la colaboradora aseguró que "no me afecta en absoluto que se vea con alguien".

También quiso recordar la famosa declaración que hizo Bertín en Déjate querer cuando aseguró que "nunca he estado enamorado" y comentó que por aquel entonces se olió que algo estaba pasando: "Yo sospechaba que había un porqué, creo que él estaba intentando lanzar otro mensaje"...

Con esta reaparición y la confesión de sus sospechas el caso es que Fabiola Martínez ayudó a Y Ahora Sonsoles a subir en la parrilla y el programa de Ónega registró este miércoles un 14.3% de share y 1.030.000 espectadores, sus mejores datos desde el 30 de marzo.