Bibiana Fernández se entera por los medios de la detención de Asdrúbal, su ex

Hace unas semanas, el programa 'Sálvame' desvelaba en exclusiva que Asdrúbal, ex marido de Bibiana Fernández, habría sido detenido en Estados Unidos tras protagonizar un altercado con la Policía de Miami en la que presuntamente habría agredido a varios agentes. Una información que, días después, confirmaba 'Fiesta'. Estos hechos se produjeron el pasado 6 de febrero cuando la Policía perseguía al susodicho mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Este jueves nos encontrábamos con Bibiana en la presentación del biopic de Miguel Bosé y le preguntábamos por esta información tan delicada que afecta de lleno a su ex marido, pero lo cierto es que se quedaba ojiplática: "no me he enterado" ya añadía: "cómo no me he enterado. Él no me ha dicho nada ni me ha hablado nadie entonces".

Bibiana nos ha contado que la última vez que él tuvo un problema le pasó "una cosa" y es que "Asdrúbal tiene una familia, hay unas personas pequeñitas que ya no son tan pequeñitas, aunque yo haya formado parte de su vida, me parece que, por respeto a su familia, no debo ser locutora. De esto no me había enterado, llamaré a ver qué pasa".

Por eso, la colaboradora de televisión nos aseguraba que "si ha sucedido de verdad así, si esto que me estás contando es verdad, más que sorprenderme me duele" porque es "alguien a quien yo quiero, me parece que no es una buena noticia, pero por un lado no lo sabía y por otro lado está el hecho de que me parece que 20 años después no debo ser la portavoz, debe haber personas que estén más cerca de él". Por eso y por el respeto que le tiene "no me corresponde hablar siempre y convertirme en portavoz porque no tengo ningún derecho".

Forma parte de su vida

Bibiana nos terminaba confesado que tanto Asdrúbal como "todas las personas que forman parte de mi vida y que han formado parte de mi vida, incluso los que están muertos, forman parte de mí, todos vienen conmigo siempre" porqeue "una no renuncia a su vida" y siempre le tendrá cariño.



