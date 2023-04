La bronca barriobajera de la novia de Ginés y la madre de Yulen genera secuelas

A escasos centímetros cara a cara, la discusión entre Yaiza y Arelys en Supervivientes adquirió tintes camorristas hasta tal extremo que Telecinco tuvo que tomar medidas drásticas.

Parece que Yaiza llegó a Supervivientes con la firme intención de no pasar desapercibida en los contenidos del reality y desde que aterrizó en Honduras no ha parado de protagonizar titulares. Aparte de mantener relaciones sexuales con su novio Ginés y de "casarse" en la isla con él, está protagonizando grandes encontronazos con concursantes como Asraf, al que tiene puesta la cruz desde que llegó, y con Arelys.

Con la madre de Yulen Pereira llegó a tal extremo de enfrentamiento que ambas han sufrido las consecuencias por parte de la dirección del programa.

Todo comenzaba porque ambas tenían un punto de vista contrario a la hora de cocinar, concretamente por la manera de preparar los cocos. Estallaba la discusión entre ellas y Arelys le pedía calma en repetidas ocasiones: "Bájame la voz".

"Como lo voy a cocinar yo, te acuestas a dormir", la decía la canaria. "Me acuesto a dormir si me da la gana", le contestaba Arelys. Fue en ese momento cuando la discusión alcanzó su momento más tenso. La madre de Yulen apartaba la cara a Yaiza, que se había colocado a escasos centímetros de ella: "¡No me toques, porque yo no te he tocado!".

La forma en que Yaiza ha movido todo el cotarro, me encanta #SVGala7

pic.twitter.com/ainNhyBlBV — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) April 13, 2023

Después de ver su enfrentamiento, Jorge Javier Vázquez les comunicó en su conexión en directo con la Palapa las consecuencias de sus actos: "La dirección del programa ha tomado la decisión de nominaros disciplinariamente a las dos esta semana".

"Entendemos que dadas vuestras difíciles circunstancias, es complicado mantener la calma en una discusión, pero el programa no puede consentir actitudes inapropiadas: invadir el espacio personal o el contacto físico", finalizaba el presentador.

Máxima tensión que tuvo fiel reflejo en los audímetros para Telecinco, que mejoró notablemente sus cifras gracias a la Gala de Supervivientes que no solo lideró el prime time sino que anotó un 17.8% de share ante 1.690.000 espectadores, sus mejores datos desde hace un mes.