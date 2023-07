Terrible agresión verbal machista a Marta López delante de cinco niños pequeños

Apenas unas horas después de confesar que compartía supermercado con la Reina Letizia, la colaboradora de Telecinco sufrió uno de los peores episodios de su vida en el parking de otro súper.

Apenas habían pasado unas horas después de que el Fresh de Ya es Mediodía asegurara que su colaboradora Marta López compra en el mismo supermercado que la Reina Letizia y otro supermercado se convirtió en noticia para ella... pero esta vez para mal y en Benidorm.

Y es que la televisiva vivía un terrible episodio en el aparcamiento de un centro comercial de la localidad alicantina cuando un hombre fuera de sí la increpaba e insultaba por su condición de mujer y por trabajar en la pequeña pantalla.

Todo sucedió durante las vacaciones de Marta López en Benidorm, en un parking público cercano a la playa cuando se disponía a entrar en el conocido supermercado. Según la versión de la exgranhermana, cuando bajaba por la rampa del parking otro vehículo se lo impidió y le resultó imposible dar marcha atrás debido a que iba en un vehículo de siete plazas.

El hijo de Marta López, asustado, grabó con su móvil todo lo que sucedió

Todavía con el susto en el cuerpo, López relató al programa en el que colabora habitualmente que para ella fue uno de los peores momentos de su vida: "Es lo peor que me ha pasado, iba con cinco niños y el pequeño no paraba de llorar". De hecho, el hijo mayor de Marta, muy asustado ante la agresividad del hombre, decidió grabar lo sucedido.

Sin ningún control y al ver que la conductora del vehículo que tenía delante era una persona pública, el conductor comenzó a insultarla, faltarle al respeto y a cuestionar su profesión: "Lo grabó mi hijo, se asustó, el pequeño no dejaba de llorar… Quitaros de aquí que los de la tele tenéis el sida y me vais a pegar algo, las mujeres no sabéis conducir… Inhumano, no me encaré con él, me baje del coche porque no podía mover mi coche y temía que se acercara al mío… Hija de tal…, zorra, el niño no dejaba de llorar y me decía, mamá, ¿estás bien?".

Marta López insiste en que se bajó del coche porque le daba miedo que un hombre en tal estado se acercara al suyo y la golpeara delante de los niños. Su intención era que el otro conductor se tranquilizara y le explicara por qué se había puesto así, menos aún delante de cinco niños pequeños.

Eso sí, la colaboradora de Telecinco quiso dar las gracias al trabajador del parking, que le ayudó a resolver la situación y consiguió que el hombre se marchara de allí, y les dejara en paz.