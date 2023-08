Un invitado de 'La última noche' denuncia que fue humillado por Juan Dávila

El joven ha relatado en su TikTok la falta de profesionalidad del cómico que dijo auténticas groserías sobre otra invitada y sobre él para hacerse el gracioso.

El cómico Juan Dávila, colaborador del programa ‘La última noche’ que presenta Sandra Barneda, desató el pasado viernes 11 de agosto un aluvión de críticas en redes sociales por sus comentarios de “mal gusto” a dos invitados del público que estaban siendo entrevistados por la conductora del espacio televisivo.

El actor quiso bromear con los retoques estéticos de la invitada a la que Sandra Barneda estaba entrevistando en el programa nocturno de Telecinco a propósito de las operaciones de estética. “Tú, que te has operado las tetas y ahora con el calor que hace, ¿no te huele como a goma quemada?”, preguntaba el humorista a la invitada.

Un comentario que a ésta no le hizo ninguna gracia, como tampoco le hizo a otro de los jóvenes invitados que estaba entre el público, quien salió en defensa de Tamara Lao. Pablo Bones calificó la broma como “de mal gusto” y “una falta de respeto.

Sin embargo, poco después, el segundo invitado se convertía en protagonista de otra broma: “Al igual que a él, que lo veo estirado, le preguntaría si se le han subido los huevos, porque eso a mí me interesa”.

Pablo, el invitado del público, ha decidido contar ahora cómo vivió su desagradable experiencia en ‘La última noche’. Lo ha hecho a través de su cuenta de TikTok, donde cuenta que “me humillaron y me ridiculizaron en Telecinco” a sus cerca de 400.000 seguidores, a los que ha relatado su experiencia a través de un vídeo que suma ya más de 30.000 'likes'.

Pablo denuncia que "me humillaron y me ridiculizaron en Telecinco. Me invitaron al programa 'La última noche' para contar mi experiencia sobre mis operaciones estéticas. Éramos cuatro personas invitadas, dos a favor de las operaciones y otros dos en contra", empieza Pablo el vídeo. "A mi compañera Tamara Lao la humillaron y la vejaron haciéndole una broma de muy mal gusto sobre su operación de aumento de pechos", continúa.

Pablo tampoco ha querido olvidarse de su compañera del público, Tamara, a quien cree que “vejaron” por la broma del cómico sobre su operación de pecho. "Todo empezó superbién, me vino a buscar un coche de Telecinco a mi casa, me llevaron a los platós de Mediaset y allí, en el camerino, conocí a Tamara y a sus dos hijos, que vinieron de Málaga. Los hijos menores, que estuvieron viendo toda la vergüenza que nos hicieron pasar", explica, visiblemente enfadado.

"Luego, nos sentaron en plató y empezaron a hacer varias preguntas sobre los tratamientos que llevaba hechos. El copresentador, al que no voy a mencionar ni diré los comentarios machistas que hizo sobre Tamara, creo que intentó ridiculizarnos y nosotros no estamos acostumbrados a la televisión ni a que haya un montón de cámaras grabándonos, él sí"", recuerda.

Por otro lado, Pablo asegura que entiende que se quiera hacer humor, pero no cuando es “humillando a los demás. "No voy a permitir que delante de mí se humille a una mujer”.

Por lo que respecta a Sandra Barneda, dice que “menos mal que estaba allí y trató de calmar la situación. No sé cómo permite Telecinco que trabajen este tipo de personas y espero que le den un toque de atención. Porque si nos lo ha hecho a nosotros, se lo habrá hecho a más gente, que a lo mejor no ha tenido los h... de contestarle, como nosotros. También se mostró molesto con Telecinco por permitir que “trabajen ahí este tipo de personas”.

Pablo incluso le lanza una especie de petición a Telecinco: "No entiendo por qué no me contratan a mí, que tengo mucha más educación y respeto que esta persona. Así que estoy un poco decepcionado con la experiencia, porque yo fui con toda mi buena energía para entretener y contar mi experiencia, pero la próxima vez que vaya a un programa iré prevenido".