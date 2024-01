Bigote Arrocet estalla contra Terelu y Borrego por la grave manipulación en TVE

El programa homenaje a la fallecida María Teresa Campos ha tenido consecuencias por un imperdonable ‘olvido’, tan imperdonable como premeditado y alevoso. Y, claro, hay respuesta...

El pasado viernes 5 de enero, la víspera de la festividad de los Reyes Magos, era la fecha elegida por La 1 de Televisión Española (TVE) para emitir el programa especial de homenaje, grabado más de un mes atrás, a la presentadora María Teresa Campos, que fallecía el pasado 5 de septiembre en Madrid.

Conducido por su hija Terelu Campos, el especial hacía un detallado recorrido por la vida personal y profesional de María Teresa. Tan detallado recorrido que los responsables del programa –bajo la batuta y supervisión de Terelu y Carmen Borrego- tuvieron el ‘detalle’ de olvida unos cuantos años de vida de la presentadora malagueña: los que compartió con quien era entonces su pareja, Edmundo Bigote Arrocet.

Un detalle que no pasaba inadvertido y que no ha sentado nada bien a Bigote, que ha tratado de transmitir indiferencia con esta decisión pero con palabras muy afiladas por el feo de la televisión pública al ‘borrarle’ del homenaje a la matriarca de Las Campos, que no deja de ser una manipiulación.

“No importa. Cuando se quieren borrar años de la vida de una persona, lo hacen sin más y ahí queda”, ha declarado Arrocet en una entrevista que ha concedido al portal Informalia.

El humorista chileno no ha ocultado su malestar por ser literalmente ‘borrado’ del homenaje dejando claro que lo suyo con Teresa Campos (relación que se rompió en el año 2019 y que fue la última pareja de la presentadora) no fue ‘flor de un día’: "Estuvimos juntos seis años y todos son recuerdos bonitos, y repito que aquella historia no acabó por medio de un WhatsApp, ni le fui nunca infiel".

"Polémicas con Teresita..."

“No quiero polémicas con la familia de Teresita” ha recalcado Bigote Arrocet en la entrevista al mencionado portal, declaraciones en las que, visiblemente enfadado tal y como recalca el citado medio, ha querido dejar muy claro que:

“Pero que nadie me tome por tonto. Ni fui el causante de su decadencia, se están diciendo muchas mentiras sobre mí. No soy el malo. Dentro de lo que cabe, con todo lo que están diciendo sobre mí, me encuentro bien. Ya estoy acostumbrado a que las hijas de Teresita me llamen de todo, y yo apenas las nombro. No les hago ni caso", concluía Edmundo Arrocet en sus primeras declaraciones tras el especial televisivo realizado en TVE sobre la figura de quien fuera su pareja sentimental durante más de un lustro, la malagueña y querida estrella de la televisión María Teresa Campos.