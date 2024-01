Paula Vázquez retrata a Rocío Carrasco con un adjetivo que levanta ampollas

Por si quedaba alguna duda de que La 1 de TVE va a echar el resto en la hija de Rocío Jurado como flamante gancho para su nuevo experimento ahí estaba la presentadora gallega para despejarla

Después de un tiempo alejada del primer plano televisivo, Paula Vázquez volvió a la actualidad mediática de la mano de TVE con El Puente y ahora vuelve a titulares como presentadora del promocionado de Bake Off.

Que la cadena pública ha decidido explotar por todo lo alto el fichaje de Rocío Carrasco como flamante concursante estrella no es ningún secreto y, casualidad o no, de entre todos los participantes Paula Vázquez también destacó especialmente a la hija de Rocío Jurado: “Nos conocemos de pequeñas".

Paula Vázquez define a Rocío Carrasco como "muy madre"

Feliz y orgullosa de haber compartido esta experiencia con su gran amiga, la gallega explicó que "Rocío Carrasco es otra concursante que la gente de casa se va a dar cuenta de quién es ella de verdad. Quienes la conocemos y hemos estado en su casa sabemos que siempre está en la cocina, es muy madre, está pendiente de todos, cuidando a todos, muy cariñosa y generosa", destacó llamando la atención por el adjetivo utilizado para describir a su amiga, “muy madre”.

Siempre a su lado, sobre todo en los momentos más complicados, Vázquez aseguró que en los últimos años ha tenido que defenderse de ataques muy duros: "El perfil que ha tenido que dar en televisión es de una mujer dura, defendiéndose, sobre todo en los últimos tiempos donde ha salido el documental, para mucha gente será un descubrimiento ver quién hay detrás de la Rocío que hemos visto hasta ahora, es un dulce".

Paula Vázquez se deshace en elogios con Ana Boyer y Julio José Iglesias

Entregada completamente a este nuevo programa, la presentadora tiene muy claro quién es el concursante que más le ha sorprendido de esta edición: "De Ana Boyer no tenía ninguna imagen preconcebida y me ha sorprendido muchísimo, aparte de lo educada, correcta y buena compañera, lo simpática que es, lo ordenadísima y disciplinada que es cocinando, su mesa siempre está impoluta de limpia, da gusto verla trabajar".

Tras haber compartido con la hija de Isabel Preysler los primeros meses de su tercer embarazo, destacó que no se ha quejado en ningún momento a pesar de las duras condiciones de grabación en alguna ocasión: "No se queja, nunca ha dicho un pero, hace un frío a veces por la mañana terrible, no se queja de nada, es una mujer con una disciplina absolutamente admirable. No nos acordamos de que está embarazada si te soy sincera".

Contrastando con la tranquilidad de Ana, hizo hincapié en la humildad y la empatía de su hermano, Julio José Iglesias: "No quiero hacer spoiler, pero llegó sin saber lo que era un horno en realidad y con mucha ayuda de la hermana, terminó haciendo cosas realmente bonitas, hemos descubierto de él que es un gran jardinero, hay muchas cosas que no sabíamos. He descubierto que es un gran compañero, un hombre con una gran humildad, muy empático con el resto, paciente y muy educado".