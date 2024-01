Homenaje a Teresa Campos. Lo mejor Terelu. Lo peor Carmen Borrego y la audiencia

Mucho se ha hablado de la gran gala en recuerdo de la inolvidable presentadora en la cadena pública en víspera de Reyes. Ahora ESdiario tiene los escandalosos datos que faltaba por analizar.



La noche del viernes en TVE fue el día de recordar a la siempre presente Teresa Campos fallecida el pasado 5 de septiembre. La televisión pública eligió el día de víspera de Reyes Magos para emitir el especial que se grabó el 22 de noviembre. Y la audiencia ha sido un desastre bajo toda predicción. Un 7,2% share. Tan sólo por encima de La Sexta. La cadena Cuatro hizo más share con la película El Gladiador y su 7,9%. Otro éxito de la cadena y de su director de contenidos José Pablo López, Director de Contenidos Generales de RTVE. Una medalla para comenzar el año 2024 con un nuevo fracaso a su espalda. Toda una promesa del buen ojo crítico televisivo. Felicidades.

El problema de la audiencia no fue de la productora Cuarzo quien realizaba un trabajo impecable. Fue del día elegido para la emisión por parte del Ente Público. El peor día del año. Los niños esperan a los Reyes Magos. Los padres los acompañan y quienes no tienen niños, buscan en las calles a sus otros Reyes de Oriente. ESdiario espera que lo vuelvan a emitir para que se vea realmente el homenaje a Teresa Campos.

Un programa especial a la comunicadora malagueña donde brillante fue la presentación de la gala realizada por Terelu Campos. Una presentadora en todo regla donde la emoción se dejó ver pero sin perder su papel de comunicadora. Fue de 10. En todo. Informativa, emotiva y con un don especial para empatizar con cada uno de los invitados a la gala. Ha regresado “la” Terelu Campos que merece la pena. La de presentadora. Su verdadero oficio. No el colaboradora.

La otra cara de la moneda fue su hermana, Carmen Borrego. De nuevo directora con poco oficio. Un error que el especial no hubiese estado dirigido por Raúl Prieto. Craso error. Borrego regresó con las muletillas de siempre que ya no son creíbles. De nuevo volvió a otorgarle protagonismo a su amiga Rocío Carrasco. Y la tuvo que diferenciar de verdaderas profesionales como son Lara Dibildos y Alejandra Prat. La originalidad de Carmen Borrego como directora no deja de sorprender.

Rocío Carrasco grita desde el público que ella tiene que estar ahí en el escenario porque es “la tercera hija”. Dale leña al mono. Tercera hija no ha existido. Ha habido tercer hijo, Gustavo Guillermo. Carmen erre que erre . Incansable la señora directora.

Carmen sitúa enfrente de Lara Dibildos y Alejandra Prat a Rocío Carrasco en el escenario. La tiene que diferenciar. Normal. Nunca fueron iguales por el trato recibido a unas y a otra durante el tiempo que trabajaron con Teresa Campos.

Carrasco siempre fue la “niña de…”, Dibildos tuvo que sudar día a día su puesto de trabajo. Algún día lo contará. Hasta que se fue por el teatro y otras razones. Quizás llegue el día que Borrego terminé con Carrasco como acabó la relación con su íntima amiga, la periodista Isabel Rábago. De cenas de Nochevieja juntas a no volver a aparecer en el programa Así es la vida donde colabora Carmen. La existencia es caprichosa. Y la censura se reparte por familias.