Soraya se casó en secreto y tardó en contárselo a su hija para que no se chivara

La cantante reveló en su Instagram que había contraído matrimonio ante sólo siete personas mes y medio antes de lo que había anunciado.

Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera tenían previsto celebrar su boda de "sabor extremeño, andaluz y portugués" el próximo 15 de julio, en Cáceres, pero nos hemos enterado por el Instagram de la cantante de que se dieron el 'sí, quiero' en secreto y en la más estricta intimidad el pasado 7 de junio en el Ayuntamiento de Villar del Olmo (Madrid).

La cantante ha confesado que lo llevaron tan en secreto todo que ocultaron sus planes durante los primeros meses a su hija mayor, Manuela, de seis años, “para que no se chivara”.

A la ceremonia acudieron unas siete personas, entre ellas las dos hijas de la pareja (Manuela y Olivia, de año y medio), y la madre de la intérprete. Ha sido ella misma quien ahora ha compartido una instantánea de la ceremonia en la que unieron su vida tras 11 años de relación. “Just married (recién casados). El día 7 de junio era nuestro aniversario y cumplíamos 11 años juntos. Ese mismo día fuimos a casarnos, aunque aún queda lo mejor… ¡la fiesta! Un pasito más en nuestra pequeña familia”, escribió emocionada.

La cantante contó en el programa ‘Fiesta’ que “fue un día de lo más normal. Fuimos vestidos discretitos, correctitos, porque era la primera parte de la boda. Nos tomamos una cervecita después, pero teníamos que seguir con nuestras tareas, llevar a la niña al cole…”.

Los novios lucieron sendos trajes de chaqueta blanco en un día tan feliz para ellos, a los que unió la alcaldesa del municipio, Lucila Toledo Moreno. Además de la madre y las hijas de la artista, acudieron al acto un matrimonio de amigos de la pareja en calidad de testigos, y dos miembros del staff de la artista, cuya presencia no se esperaba y aparecieron por sorpresa.

Pero, ¿cómo será la celebración del 15 de julio? “Creo que os voy a sorprender con el vestido y el pelo porque la gente espera algo extremo, creo que voy a ir más sencilla de lo que la gente se piensa. Elegante y sobria”, nos cuenta. ¿Y por qué se casan ahora, tras once años de relación? La artista se confiesa:

“No pudimos hacerlo antes, pero no me arrepiento de haberlo dejado tanto tiempo porque nos hemos dado cuenta de que realmente queremos estar juntos. Mi sueño no era casarme, era ser madre, formar una familia. Mis padres llevan cuarenta y tantos años juntos y no están casados. Me han demostrado que no se necesita una firma ni un contrato”, añade.

La pareja ha cumplido su sueño del matrimonio tres años y medio después de que se prometieran, una vez que Miguel Ángel entregó a la ‘extriunfita’ un fabuloso anillo de diamantes en la noche de Reyes de 2019. La pandemia retrasó un enlace que por fin se ha hecho realidad.

Otro motivo de celebración es que este lunes, 26 de junio, la artista iniciará un nuevo proyecto en televisión, concretamente en Telecinco, como colaboradora del programa conducido por Sandra Barneda y ocupará en la parrilla el espacio de Sálvame.

El magacín abordará todo tipo de temas de actualidad y de crónica social, y contará con la participación de colaboradores como la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ Naomi Asensio, la cantante Melody, la periodista Beatriz Trapote y el exconcursante de ‘Gran Hermano’ Suso Álvarez.