Un bebé le dedica un sonoro eructo a la Princesa de Gales en una visita oficial

La Princesa de Gales visitó el Riversley Park Children's Center en Nuneaton para conocer un proyecto financiado por la Royal Foundation. El enfoque principal de su agenda oficial es la infancia y la salud, por lo que su visita a este centro el pasado 15 de junio de 2023 no fue sorprendente, pues ya había estado allí varias veces cuando era Duquesa de Cambridge. El centro implementó un programa respaldado por la Royal Foundation y la Princesa de Gales estaba interesada en conocer los detalles.

En su visita, tuvo la oportunidad de conversar con los trabajadores del Riversley Park Children's Center y obtener información sobre el proyecto del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Este proyecto, posible gracias al programa Early Years de la Royal Foundation, es una de las prioridades de Kate Middleton, quien contribuyó con 50,000 libras (aproximadamente unos 58,000 euros) para esta campaña.

It’s not every day that the Princess of Wales is interrupted by a massive burp 👶

She’s in Nuneaton chatting to parents and health visitors about her new NHS trial that monitors the emotional well-being of newborns pic.twitter.com/M1FONyHbCf