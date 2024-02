Álvaro Muñoz Escassi desvela el ultimátum que le dio a María José Suárez

La pareja ha concedido una entrevista conjunta en el programa "De Viernes" en la que han hablado sobre el comienzo de su relación.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez iniciaron su relación hace ya tres años, aunque su historia se remonta a más de 20 años atrás, ya que la pareja ha tenido varios encuentros esporádicos. Ahora, ambos se han sentado en el plató de "De Viernes" para conceder una entrevista conjunta en la que han abordado distintos temas como el inicio de su relación o unos posibles planes de boda.

Y es que, aunque su relación es relativamente nueva, la iniciaron hace tres años en República Dominicana, Álvaro Muñoz Escassi ha confesado llevar enamorado de María José Suárez desde que la vio por primera vez, hace más de 20 años.

El ultimátum que Álvaro Muñoz Escassi le dio a María José Suárez

Fue en un encuentro en República Dominicana en 2021 cuando Álvaro Muñoz Escassi tomo una importante decisión, darle un ultimátum a María José Suárez: "Le dije 'Pepa, yo voy a seguir mi vida si tú vas a seguir la tuya. Si no eres capaz de separarte... Tú no estás bien donde estás, pero si te quieres quedar, quédate'".

Una decisión que no fue difícil para María José, que en la entrevista ha reconocido que no estaba bien en ese momento de su vida y que este fue el empujón que necesitó para iniciar una relación con el jinete. Tras el ultimátum, María José volvió a España porque "mi corazón me pedía estar aquí con él".

¿Hay planes de boda entre Escassi y María José?

Aunque la relación entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez está más que consolidada y ha habido anillo, aunque sin una proposición oficial, la ex Miss España ha aclarado que por el momento no tienen planes de boda: "Estamos muy bien así y está todavía en cuarentena, no te creas que va a ser así de la noche a la mañana...".

María José Suárez ha aclarado que, por el momento, quiere ir con calma y que prefiere dejar las cosas así, aunque no cierra las puertas de forma definitiva a una posible boda. Y es que María José Suárez no tiene muy buen recuerdo de su última boda. Se casó en el año 2018 con Jordi Nieto, el padre de su hijo, y no guarda muy buen recuerdo de ese matrimonio: "Álvaro me sacó de un matrimonio que ya estaba roto".

Para terminar la entrevista, Álvaro Muñoz Escassi ha querido sorprender a María José Suárez entregándole un enorme ramo de flores con el que ha querido volver a demostrarle su amor.