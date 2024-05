El padre de Ana Herminia desarma a su hija y fulmina los cuernos de Ángel Cristo

Durante semanas ha sido la comidilla dentro y fuera de Supervivientes. La ya "nuera" por el rito garífuna de Bárbara Rey sembró la semilla de la duda que ahora se lleva el viento: retratada.

Que Ángel Cristo se está convirtiendo en uno de los concursantes estrella de esta edición de Supervivientes y de los que más contenidos da, no es ningún secreto. Más ahora que ha abierto la veda a hablar abiertamente de su no relación con su madre, Bárbara Rey, y de cerrarle las puertas a su hermana, Sofía Cristo.

Pero no solo eso le mantiene en el candelero mediático día sí y día también. Su pareja (y ya esposa por el rito garífuna en Honduras) no está copando menos titulares al otro lado del charco y Ana Herminia se ha convertido por sí misma en personaje del corazón defendiendo a su novio y ya de paso sembrando la polémica con otros concursantes del reality de Telecinco.

Mucho se está hablando de lo que pudo tener o no con Finito de Córdoba, marido de Arantxa del Sol, recién expulsada del concurso. Rumores alimentados por la propia nuera de Bárbara Rey que han generado la polémica, sobre todo entre Arantxa y Ángel Cristo. A pesar del desmentido de los implicados, los rumores continúan y esta vez fue el padre de Ana Herminia el terminó por hundir cualquier atisbo de controversia.



"Yo de mi hija no tengo secretos y de eso nanai ¿Eh? De novios nanai", aseguró Ricardo Illas añadiendo el motivo: "¿Por qué? porque él es amigo mío y no se podía valer de nada de eso".

Más aún, aseguró estar "hermanado" con su representante, con lo que habla de una amistad "muy bonita" porque: "Entre los toreros no podemos pisarnos los capotes ni las muletas". "¿Para qué esconder algo si es evidente? Si alguna cosa de esas se promulga, se pronuncia… tú no puedes detener eso ¿entiendes?", reflexionó en declaraciones al programa de Telecinco Así es la Vida: "Si hubo una relación eso se tuvo que haber sabido y eso no existió ¿Entiendes?".

Un jarro de agua fría para su hija, a la que ahora costará más seguir alimentando unos rumores que daban mucho juego en Supervivientes, pero que al magacín de tarde de Sandra Barneda y César Muñoz vino de lujo este miércoles. De hecho, Así es la Vida mejoró sus cifras en Telecinco subiendo al 9.7% de share y 882.000 espectadores, sus mejores datos combinados desde el 23 de abril.