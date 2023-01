Muñoz Escassi anuncia que ha roto con María José Suárez y luego lo desmiente

El jinete ha puesto punto final a su relación con la modelo, según anunció a 'Socialité', por una infidelidad de ella, pero luego lo ha desmentido en su Instagram indicando que es "falso".

Después de varios vaivenes amorosos y relaciones fallidas, parecía que Álvaro Muñoz Escassi había encontrado la estabilidad junto a María José Suárez. Sin embargo, tal y como ha dado a conocer en exclusiva ‘Socialité’, la pareja ha roto su noviazgo, aunque una hora después él mismo lo ha desmentido en su Instagram y la misma Telecinco ha publicado una rectificación.

Las razones de esta ruptura se habían conocido gracias al jinete, con el que se puso en contacto la redacción del programa de Telecinco. Él mismo había confesado los motivos por los que ya no tendrá lugar una boda con la modelo.

“María José Suárez y yo hemos roto”, decía Álvaro Muñoz Escassi en exclusiva para el programa. Al parecer, tal y como él mismo ha explicado, el motivo ha sido “una tercera persona por parte de ella. Estoy muy dolido. No hace mucho que me he enterado de ello”, decía el jinete.

No obstante, una vez que la noticia había inundado la red, Álvaro se ha apresurado a desmentirla en su Instagram. Apenas un par de horas después de que 'Socialité' publicitara su exclusiva, el jinete ha publicado un storie en su perfil de Instagram desmintiendo por completo la noticia: "FALSO". Además, María José subió hace unas horas unas imágenes del jinete con su hijo viendo la cabalgatas de Reye en Barcelona.

Por su parte, Telecinco ha publicado en su web la siguiente rectificación: "La mañana de este día 6 de enero nos hemos despertado con una noticia errónea y queremos hacer una aclaración: Escassi no ha roto con María José Suárez y ella no ha sido desleal. Hay una persona que ha estado usurpando la identidad del jinete. Mañana os lo explicaremos todo en 'Socialité'".

Fue a finales del verano de 2021 cuando María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi hicieron pública su relación. Fue la modelo la que habló abiertamente de “una historia de amor en toda regla”.

Tras más de 20 años de amistad, la pareja se reencontró después de que la sevillana se separase de Jordi Nieto. “Hemos coincidido y esto ha surgido ahora, a raíz de la separación·, explicó mientras añadía que “lo único que intento es estar bien, estar feliz, que mi hijo esté bien, estar tranquila y pasármelo bien, que la vida son dos días”.

Durante este año y medio en el que han estado juntos, la pareja no se ha escondido. Ambos han disfrutado de espectaculares viajes y no han escondido el amor que se profesaban. Tanto que el jinete mostró su deseo de ser padre junto a María José Suárez. “Yo sí me lo planteo, pero por la edad lo veo difícil. Ser padre de nuevo me gustaría mucho”, confesó a 'Pronto'. Por su parte, la modelo fue tajante: Yo no. Me planto”.