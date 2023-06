La Sexta destapa el porqué del secretismo de las despedidas de soltero de Onieva

Con la irrupción de la boda de Kiko Hernández la de Tamara Falcó e Íñigo ha quedado algo eclipsada, lo que no quiere decir que no sigan trascendiendo detalles de todos los fiestorros previos

Las bodas de famosos ya no solo van por los "tres vestidos de novia" en lugar de uno como antaño, las hay que tienen hasta tras despedidas de soltero... Este sería el caso de Íñigo Onieva que, a menos de un mes para celebrar su boda con Tamara Falcó, ya ha celebrado la primera de las tres previstas.

Aunque apenas ha trascendido información sobre el sarao, el periodista Nacho Gay se dejó caer por Zapeando para aclarar que él no sabe donde se celebran porque normalmente las organizan los amigos y tiene tres grupos diferentes. Así que que, solo les ha dado fechas para poder organizar los viajes.

"A Íñigo, últimamente, por mucho que no lo creáis no lo conocen ni sus propios amigos", aseguró el periodista insistiendo en que "ha cambiado de verdad. No es el mismo, ha dejado la noche, lo que hacía en la discoteca Lula, ha dejado absolutamente todo y ha cambiado su forma de vida".

En cuanto al hecho de que no se haya filtrado nada sobre la despedida, Nacho Gay explicó que "es más antiguo que la rueda" que ningún novio cuente qué ha pasado, apuntó que "no les interesa que se hable de ellos en los medios de comunicación" porque ellos viven muy bien y destacó que "le interesa más a la parte de Tamara Falcó porque es su forma de vida".

Los detalles (o la falta de ellos) dejaron impasibles a los espectadores de La Sexta y Zapeando apenas si se movió en los audímetros, anotando prácticamente las mismas cifras que el día anterior: 6.1% de cuota de pantalla y 641.000 espectadores frente a 6.1% y 602.000.