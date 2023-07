Miguel Bosé, ahora negacionista de la música: se pasa al reguetón

El cantante da un sorprendente giro a su carrera musical de la mano de Rauw Alejandro con un tema que ha dejado a parte de sus seguidores con la boca abierta. Para no perdérselo.

La industria musical se ha quedado perpleja por una novedad que sorprende a todos. En las últimas horas una "nueva" revolución de la música urbana ha publicado un pegadizo tema de reggaetón que ya acumula miles de reproducciones por lo bailable de su letra.

No, no es Feid, ni Ozuna ni siquiera Karol G, como ironiza El Faro de Vigo, se trata del mismísimo Miguel Bosé, autor de clásicos como 'Amante Bandido' o 'Morenamía', que ha reaparecido inesperadamente ante los micrófonos con un tema musical que , a priori, no pega nada con su estilo musical.