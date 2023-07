Una famosa periodista, la peor vestida de la boda de Tamara, según TVE

Puede que sea la boda del millón de dólares para algunos pero desde luego para la mayoría pasará a la historia como "la boda infinita" porque la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva va camino de no terminar nunca.

Por si todavía hubiera algún rezagado interesado, este martes TVE emitió el regreso de Lazos de Sangre en La Uno con Jordi González sustituyendo a Boris Izaguirre y con Tamara como protagonista... y su boda también.

Con la presencia exclusiva del hermano de la novia, Julio José Iglesias, allí se habló un poco de todo y La Uno saldó su prime time con datos de 8.2% y 838.000 para el documental Tamara, la marquesa enamorada y de 10.1% y 640.000 para el Debate posterior. No pudo con Antena 3 y Hermanos (14.2% y 1.256.000) pero sí en algunos tramos con Telecinco y Me Resbala (9% y 906.000).

Entre lo momentazos más destacables del especial los colaboradores no se cortaron a la hora de opinar sobre los looks tanto de las invitadas como de la novia. Vamos que hasta su adorado hermano Julio José reconoció que el traje que eligió Falcó para casarse "le hacía más mayor", algo que se viene repitiendo desde el día de la boda.

Los looks de las invitadas de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, a debate

No menos impactante fue el instante en el que los tertulianos hablaron sobre los looks de las invitadas y al final salió a relucir el nombre de la presentadora de La Sexta Cristina Pardo (compañera de Tamara en El Hormiguero) como una de las que más erró en su elección...

Julio José habla claro sobre la boda de su hermana Tamara

En su reaparición tras el "sí quiero" de la marquesa de Griñón (puesto que ni él ni ningún miembro de la familia asistió al brunch post boda celebrado por los recién casados el domingo en el hotel Ritz) Julio José Iglesias demostró una vez más su cercanía y no tuvo problemas en aclarar algunas de las cosas que más han dado que hablar sobre la boda del año.

Después de que la marquesa confesase dolida en declaraciones a ¡Hola! que su hermano Enrique justificó su ausencia porque "no le gustan los encuentros sociales", algo que "no entiende pero respeta" porque "cada uno tenemos nuestras heridas, nuestras situaciones", Julio dejó claro que "nadie va a cambiar" al cantante de Bailando.

"Enrique no vino ni a mi boda. No le gusta. Justamente lo que comentó Tamara en la revista, y no es su personalidad, es él. Timidez no es la palabra ideal para definirle porque canta delante de 50.000 personas y eso no le agobia, pero sentarse en una mesa con 12 sí", matizó, asegurando que su hermano "tiene su propia personalidad, piensa de esa manera y todos le respetamos. Tiene su forma de ser, es valioso para él, es como él se siente y a él nadie le va a cambiar".

También habló de madre, Isabel Preysler, que se ha convertido en protagonista no solo por su controvertido look de Carolina Herrera, sino también por su presunta tensión con Carolina Molas durante todo el enlace. Un distanciamiento que Julio José desmintió entre risas, asegurando que a pesar de que no son amigas, su relación es "cordial": "Yo no he escuchado nada malo de mi madre hacia Carolina. Se llevan bien".