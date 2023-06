Un reportero de Deluxe siembra la duda sobre la muerte accidental de Mari Carmen

El inesperado y rápido fallecimiento a los 80 años por una caída en su casa de la famosa ventrílocua sorprendió y conmocionó al país. Aunque todo parecía atado ahora surge una incógnita.

Mari Carmen y sus muñecos hicieron reír y disfrutar a varias generaciones de españoles de ahí que la repentina e inesperada muerte de la cómica este jueves tras una caída accidental en su casa de Tenerife sembrara de tristeza al país entero.

A sus 80 años Mari Carmen estaba plenamente activa e incluso tenía un par de proyectos en mente a corto y medio plazo (un libro y su participación en una película).

Este viernes se seguían conociendo detalles y el propio hijo de la artista entró en Sálvame a través de Lydia Lozano para transmitir que su madre no sufrió y que "fue una muerte rápida, casi dulce". Según la colaboradora de Telecinco, "en el fondo está contento de que haya sido así, no en el hospital, porque no hubiera podido llegar y, en el fondo, ha sido una muerte dulce".

Además, el único hijo de Mari Carmen está sorprendido por cómo su madre tenía en orden sus cosas: "Es alucinante cómo lo tenía todo preparado para que no tuvieran que hacer nada, dice que su madre siempre ha sido muy autosuficiente". María Patiño recordó por otra parte que la humorista dejó resueltas cuestiones relacionadas con la herencia porque "lo había dado todo en vida".

Claro que aunque en un primer momento parecía que todo estaba claro en medio de la tristeza, también se vertieron algunas incógnitas desde Sálvame.

El reportero de Telecinco que estuvo con Mari Carmen hace apenas dos meses

Y es que Antonio Lleida, reportero de Deluxe, fue una de las últimas personas en entrevistar a Mari Carmen hace dos meses y no dudó en compartir su sorpresa por la manera en que falleció.

Según el periodista, "el pasado 13 de abril el equipo del Deluxe se desplazó para hacerle un reportaje en su casa, para ver dónde vivía en Tenerife. Es verdad que estuvimos muchísimas horas en su casa, pasando 24 horas con ella y es verdad que tenía algunas actitudes que correspondían un poco a la edad".

No obstante, matizó, "lo que me extraña de toda esta situación es que ella tenía una asistenta interna, no la dejaba sola ni un minuto. Cuando han dicho que la han encontrado en la calle, nos contaba el entorno que ella salía muy poco, ella tenía su paraíso en su casa, con su jardín y su jacuzzi y que era la asistenta la que se encargaba de todo. Puntualmente sí que salía, pero no era algo habitual".

Las dudas sobre las explicaciones de la muerte de Mari Carmen

Según Antonio, fue más difícil trabajar con ella debido a su edad y su carácter, y que complicaba un poco la situación porque cambiaba mucho, pero era muy lúcida.

Pero si hay algo que ha descolocado a Lleida es que se haya dicho que la cómica se cayó por las escaleras: "No me cuadraba esa información porque su casa es una planta baja completamente, el jardín a pie de calle, ni un solo escalón, no había posibilidad de que pudiese caer por ninguna escalera".