Adara no es la única que no adelgazó en Honduras: Alma Bollo explica por qué

Los seguidores de Supervivientes se hacen cruces con el aspecto de la finalista tantos meses después de pasar hambre en la isla, sobre todo sus detractores. La hija de Raquel Bollo habla.

Desde hace semanas es un runrún frecuente entre los fans y seguidores de Supervivientes el extraño caso del presunto aumento de peso de Adara Molinero en lugar de lo contrario como suele ser habitual. Los detractores de la finalista de esta edición del reality no han parado de hacer comentarios al respecto del antes y el después y hasta una experta en nutrición tuvo que salir a la palestra para dar explicaciones de lo que le podía estar pasando.

Pero no es la única que ha sufrido las iras de los internautas por un supuesto aumento de peso. También Alma Bollo ha pasado por lo mismo, aunque ella ya lleva varias semanas fuera del concurso.

Ahora, la hija de Raquel Bollo ha querido compartir con sus seguidores la última hora de su estado de salud. Tal como ha contado tiene problemas estomacales, que le han impedido perder tanto peso como el resto de sus compañeros en el reality: "Ya estoy en Sevilla, no con la misma alegría con la que me monté en el AVE para venir, la verdad. Ya sabéis los que me seguíais de antes y los que no, lo vuelvo a contar, que yo tenía muchos problemas de estómago. Me fui a la Isla con ellos y ahora he vuelto con más", comenzó diciendo en las stories de su Instagram.

"He oído muchos comentarios de que salía más gorda o con barriga. Yo la barriga la tenía así por muchos problemas que tengo. Allí me detectan que tengo colon irritable y de hecho me tratan para ello porque yo estuve muy mala", explicó.

"El caso es que ya tengo cita con la internista. Voy para que me diga las pruebas que tengo que hacerme y así derivarme al digestivo para empezar a tomar los tratamientos correspondientes. Sé que uno de los tratamientos a los que me tengo que someter es el de la Helicobacter pylori", relató añadiendo que "es una bacteria, que me han dicho personas que son médicas, que no te permite adelgazar tanto. Te hace estar hinchada todo el rato. Así es como me encuentro hoy. Hoy es uno de los peores días de hinchazón y de dolor. Me encuentro, muy, muy, muy, mal".

Cómo será que, según compartió, "os enseñaría una foto de la barriga, pero me da hasta vergüenza".

Cabe recordar que su hermano Manuel Cortés se vio obligado a abandonar el reality por padecer también problemas intestinales. Tras pasar unos días siendo atendido por el equipo médico del programa, y al no poder evacuar, la organización decidió que la cantante volviese a España para terminar su recuperación.