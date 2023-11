El divertido guiño de Laura Escanes a Chenoa con su disfraz de Halloween

La influencer le ha querido hacer un divertido guiño a Chenoa disfrazándose en Halloween con la misma ropa que llevaba la cantante tras su ruptura con David Bisbal.

El pasado domingo aparecían los primeros indicios que apuntaban a una posible ruptura entre Laura Escanes y Álvaro de Luna. Pero no fue hasta hace un par de días cuando la pareja se pronunciaba sobre la ruptura, el cantante ante las cámaras en su llegada a Madrid, y la influencer a través de sus redes sociales.

Aunque ninguno de los dos ha querido referirse a la ruptura de manera directa, son muchas ya las indirectas que nos han dejado ver que la relación entre Álvaro y Laura terminaba el domingo 29 de octubre. La primera de esas indirectas se descubrió en redes sociales, al conocerse que el cantante y su familia habían dejado de seguir a la influencer en Instagram, y el resto de indirecta han corrido a cargo de Laura Escanes.

Laura Escanes se disfraza de Chenoa con su mítico chándal gris

Y es que para la noche de Halloween, en las que muchos famosos apuestan por mostrar los terroríficos disfraces que han escogido, Laura Escanes ha apostado por aportar una nota de humor a la noche y mandarle un guiño a Chenoa. Para ello, la influencer se ha enfundado un chándal gris con el que ha emulado la vestimenta que lucía Chenoa el día que salió a la puerta de su casa para hablar de su ruptura con David Bisbal.

Chenoa con el chándal gris en la puerta de su casa "os pido un poco de apoyo y os pido un poco de respeto, que no lo estoy pasando bien". pic.twitter.com/IgtoebEUZp — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) October 25, 2020

Laura Escanes y Álvaro de Luna se pronuncian sobre su ruptura

La influencer se pronunciaba a través de sus stories de Instagram sobre su ruptura con Álvaro de Luna: "En un capítulo del podcast que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar las cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento... Pero, ¿y cuándo no? En esos momentos cuesta infinito. Por eso, ella tomó la decisión de no publicar según qué cosas. ¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me de muy bien. Y luego pasan estas cosas, y entonces qué. Es verdad que cuando las cosas van bien tampoco piensas que van a ir mal... Poco más puedo añadir ahora mismo, solo, gracias por el respeto".

También habló sobre la sonada ruptura Álvaro de Luna, que fue interceptado por los medios de comunicación en su llegada a Madrid tras un concierto en Italia. El cantante confesaba estar "contento y tranquilo" además de estar "centrado en la música", y también ha asegurado que le sigue teniendo mucho cariño a Laura Escanes a pesar de la ruptura.