Los motivos de la inesperada ruptura entre Alejandra Rubio y su novio Carlos

La propia colaboradora de "Fiesta" confirmó tal extremo pero fue su madre, Terelu Campos, la que encogió el corazón de sus espectadores aportando más detalles dolorosos y tristes.

La propia Alejandra Rubio confirmó su inesperada ruptura con su novio Carlos Agüera y todo eran especulaciones por lo que Terelu Campos no dudó en hablar de ello este lunes en Sálvame.

Mientras la joven hablaba de modelos de vida muy diferentes, su madre fue un poco más lejos asegurando que "no se han adaptado" y que "muchas veces, quererte mucho no es suficiente".

Terelu Campos añadía que ha vivido la difícil situación de su hija en primera persona: "Venían a casa llorando".

Terelu Campos explica el porqué de la separación de Alejandra Rubio y Carlos Agüera

Muy emocionada, Alejandra confirmó en Fiesta que lo había dejado con su chico. Hablaba de la distancia y de modos de vida diferentes como motivos de su decisión, pero dejaba claro que aún se quieren mucho.

Un día después, Terelu matizaba que tanto su hija con su exyerno lo han pasado "francamente mal": "Muchas veces, a pesar de quererte mucho o no es suficiente o hay otros factores que impiden que ese cariño, ese amor, no te haga feliz".

"Venían a mi casa llorando los dos todos los días cuando ya habían tomado la decisión, hasta que él se ha vuelto a Málaga, yo lo pasaba fatal porque no sabía cómo consolar a los dos", explicó.



Terelu puso el ejemplo de su tío, que pasó 25 años en Madrid y nunca soportó la vida en la capital: "No se ha adaptado, ha sido complicado adaptarse a una vida en Madrid, sin sus amigos de toda la vida y son súper jóvenes, tienen 22 y 23 años", transmitía la presentadora dejando claro que su relación con Carlos ha sido muy buena: "Es un niño buenísimo, creo que es el novio de Alejandra que más me ha querido".