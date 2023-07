Santiago Segura noquea a Roberto Leal con la "mierda esa" de Lola Índigo

Tan rabioso estaba el "amiguete" director y colaborador televisivo que su despectiva salida de tiesto no la vio venir nadie. La cantante de moda salió escaldada sin comerlo ni beberlo.

Santiago Segura tiene una imagen amable y apta para todos los públicos al igual que sus taquilleras y exitosas películas. Es muy raro que el director, actor y colaborador televisivo diga una palabra más alta que la otra o cualquier cosa que pueda ofender a nadie.

Sin embargo, en el fragor de la batalla de los concursos la cosa cambia por lo que dejó ver este lunes en el plató de Pasapalabra donde interviene esta semana como invitado.

Y es que el duelo entre la actriz Andrea Ros y Santiago Segura tiene pinta de que va a dar para mucho en los programas en los que coincidan. Puesto que ambos provienen del mundo del cine y tienen un gran sentido del humor los momentazos, la diversión y el entretenimiento están asegurados.

Así se pudo ver este lunes donde por primera vez se veían las caras en La Pista; las caras de perro, porque la tensión era máxima. Al director de cine no le convenció para nada el año de la canción (2021) que le pusieron y pidió que, para la próxima, le pusieran algo del siglo XX.

La reacción de Santiago Segura al escuchar "La niña de la escuela"

En ese momento y nada más escuchar las primeras notas Andrea sin pensarlo dos veces se arrancó a cantar La niña de la escuela, el famosísimo hit de Lola Índigo, lo que no hizo sino cabrear aún más a su contrincante que terminó estallando contra quien menos culpa tenía, la cantante e intérprete de la canción: "No he oído en mi vida la mierda esta", explotó Segura.

Todo ante la atenta y atónita mirada de Roberto Leal que vio como este lunes Pasapalabra registraba datos desconcertantes con un 20.5% de cuota de share, la cifra más baja de los últimos cuatro días, y sin embargo 1.654.000 espectadores, el mayor número de los cuatro últimos días.