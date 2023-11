El verdadero motivo de la enemistad de Carmen Alcayde y Belén Ro hunde Telecinco

Las dos colaboradoras de Mediaset se traen un tira y afloja dentro y fuera de la casa de Gran Hermano VIP que tenía de lo más intrigada a la audiencia. Pero ahora ha saltado por los aires.

Noche de enfrentamientos cara a cara en Guadalix de la Sierra en La Línea de GH VIP 8 la de este domingo que dio lugar a sonados encontronazos en Telecinco. Entre ellos uno de los más impactantes fue el de Belén Rodríguez con Carmen Alcayde.

Los nominados tenían que permanecer congelados durante minuto y medio mientras una persona conocida de fuera de la casa les decía lo que les tenía que decir.

Si el nominado pronunciaba tan solo una palabra se iban a restar 2.000 euros al premio final, pero si conseguía contenerse iba a sumar la misma cifra al premio. Tras saber esto, Belén Ro entró en la sala, se sentó frente a Alcayde en la silla y ella reaccionó al verla cuando se quitó el antifaz.

"Me sorprende que te hayas puesto la peluca de Laura (Bozzo) porque después de la rajada monumental que has tenido desde la semana pasada que pensabas que ya no era favorita... Desde mi punto de vista has utilizado a Laura para integrarte en el equipo naranja y ahora crees que ya no la necesitas. Ahora puedes hablar de ella, traicionarla, venderla y demás", espetó Belén a Carmen.

Carmen Alcayde reacciona al "chorreo" de Belén Ro

"Es mi opinión, no quiero que luego te vayas victimizando de lo que te ha dicho Belén Ro. Me chocó, bueno en realidad no porque lo has hecho en otras ocasiones, anteponer el show a los sentimientos, cuando animaste a tu amigo Albert a ir a cenar con Michael", añadió antes de terminar el tiempo y tener que salir de la sala.

Cuando ya no estaba, Carmen Alcayde reaccionó a las palabras: "Me ha chocado mucho porque le tengo cariño, lo de Michael es su opinión, yo no primé el show, él decidió, yo no obligué a nadie ir a cenar. Con lo de Laura no tengo esa percepción, nunca ha sido tan dura conmigo como fue el día que nos salvamos. También estoy diciendo que mi mochila está cada vez más cargada de piedras y cada vez me cuesta más reiniciar".

Por lo demás, también matizó que "no ha sido tan complicado porque la verdad que esa opinión me la esperaba de ella es muy buena colaboradora y se lo lleva todo muy bien aprendido. Cuando a mí me están atacando tampoco soy yo de tirarme a la yugular".

Belén Rodríguez aclara de donde viene su desencuentro con Carmen Alcayde

Claro que antes del reencuentro entre ambas, Belén Rodríguez se sinceró en el confesionario de la casa de GH VIP y explicó el verdadero motivo de su enemistad: "Carmen se sumó a un linchamiento mediático que a mí me estaban haciendo en aquel momento y se inventó cosas de mí solo para contentar a sus jefes imagino".

A pesar del morbo de los enfrentamientos cara a cara en La Línea, no tuvo el Debate de GH VIP de Ion Aramendi su mejor noche en los audímetros y Telecinco bajó al 10.8% de share y 953.000 espectadores, sus datos más bajos desde que comenzó la última temporada del programa, lo que permitió que La 1 de TVE liderara el prime time con un 13.7% y 1.741.000 para la película Geostorm, seguida de Antena 3 con un 11.4% y 1.160.000 para Hermanos.