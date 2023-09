Belén Ro destapa por qué Ainhoa dejó de defender a Gustavo en GH: ¿Las Campos?

Cuando el exchófer de María Teresa Campos entró en la casa de Guadalix su novia comenzó a defenderle en plató y luego desapareció misteriosamente: ahora trasciende el verdadero motivo.

Desde que entró en la casa de Gran Hermano VIP 8 Gustavo Guillermo ha estado generando mucho contenido a su alrededor. Más fuera de la casa que dentro, eso sí, pero todo lo que rodea al exchófer de María Teresa Campos es un no parar de titulares.

No ayuda mucho a despejar rumores que en un principio fuera su novia, Ainhoa, la que le defendiera en los platós y que de repente desapareciera misteriosamente como por arte de magia.

La ausencia repentina de Ainhoa dio un nuevo vuelco este domingo en el plató del Fiesta de Emma García en Telecinco. En un primer momento la prima de Gustavo Guillermo explicó que su novia había preferido no acudir más al programa y "mantenerse al margen" debido a todo el "revuelo" que estaba causando la presencia de su pareja en el reality.

Sin embargo, los motivos de la decisión no quedaron del todo claros, y este domingo Belén Rodríguez fue un poco más lejos desvelando el motivo real por el que no estaría acudiendo como defensora de Gustavo a GH VIP: "Hay motivos legales. La abogada de Ainhoa le ha aconsejado que de momento no hable", explicó la colaboradora sembrando aún más dudas en el plató.

La presentadora Emma García quiso saber a qué tipo de problemas se refería Belén Ro, pero no pudo sacarle nada más: "La que tendría que contarlo es Ainhoa", se limitó a señalar.

Alejandra Rubio aclara que los problemas legales de Ainhoa no tienen nada que ver con Las Campos

Puesto que una respuesta tan ambigua podía dar lugar a malinterpretaciones, Alejandra Rubio, presente en plató se apresuró a dejar claro que esos motivos legales no tendrían nada que ver con la familia Campos: "Que quede muy claro, no tiene nada que ver ni conmigo ni con mi familia. Son motivos legales ajenos a nosotras, nada contra nosotras, absolutamente nada", insistía la hija de Terelu Campos.

Así las cosas, Belén Ro confirmó que el problema tiene que ver con la vida de Gustavo y recalcó que su abogada aconsejó a Ainhoa que se mantenga al margen: "Ella va a seguir los consejos de su abogada hasta que le diga lo contrario".