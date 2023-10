La amenaza de Belén Ro a Carmen Alcayde antes de entrar a GH VIP agita Mediaset

Apenas estuvo unos minutos dentro de la casa de Guadalix y la que ha organizado tanto dentro como fuera del concurso ha adquirido un tamaño fuera de lo normal y que no ha hecho sino empezar.

Desde que Belén Rodríguez entró disfrazada de alien junto a Anabel Pantoja en Gran Hermano VIP 8 no se habla de otra cosa que de la supuesta amenaza que lanzó a Carmen Alcayde y que dejó a la concursante del reality un poco tocada dentro de la casa de Guadalix.

Belén Ro a Carmen Alcayde: Te acuerdas lo que te dije cuando nos despedimos?



Carmen: Que me iba a cagar



Belén : pues estoy en ello 🖕



Qué mala @belenrdguez JAJAJAJAJAJA #GHVIP9O #GHVIPDBT4 pic.twitter.com/xpskhPkUlX — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 9, 2023

Tanto se ha hablado dentro y fuera de la casa del incidente que este martes el programa Así es la Vida analizó con pelos y señales las imágenes de las lágrimas de Carmen Alcayde por su enfrentamiento con Belén Rodríguez que terminó en peineta.

Carmen Alcayde muy afectada por la entrada de @belenrdguez y lo que le dijo. ¿Creéis que será para tanto?



🔁 Seguro que era más una broma

❤️ Yo tampoco me fiaría#GHVIP10O pic.twitter.com/2xUk0F4qhs — Gran Hermano (@ghoficial) October 10, 2023

Ya puestos, el presentador del programa César Muñoz desveló en primicia algo que sucedió justo el día del comienzo de esta edición del reality y que podría ser muy esclarecedor para entender lo que está pasando con las dos colaboradoras.

Los antecedentes del enfrentamiento actual entre Belén Rodríguez y Carmen Alcayde

“En la gala inicial yo estaba en la casa de Gran Hermano, estábamos Carmen, Belén y yo. Yo no sabía quién de las dos iba a entrar en la casa. Resulta que Marta Flich anuncia que entra Carmen Alcayde a la casa…”, explicó Muñoz para añadir "es entonces cuando Rodríguez se acercó a ella, la abrazó y le dijo: Te vas a cagar. Yo eso lo he visto con mis ojos".

A todo esto, Suso Álvarez quiso partir una lanza a favor de Belén Ro desde el plató de Así es la Vida asegurando que "no es una venganza, es una mujer verdadera y a ti cuando un amigo te traiciona no te sale apoyarle, te sale ser honesto, no es una venganza".

El caso es que sin Sandra Barneda estos días por vacaciones, los análisis sobre GH VIP le funcionaron a César Muñoz al frente de Así es la Vida, que mejoró este martes con respecto al día anterior subiendo en los audímetros hasta el 9.3% de cuota de pantalla y 849.000 espectadores, frente al 8.1% y 742.000 del lunes.