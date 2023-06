¿Quién dijo crisis?: Cristiano, Georgina y sus hijos, de vacaciones en Cerdeña

El futbolista y la influencer disfrutan de unos días de descanso a todo tren, tal y como acostumbran, retransmitidos con fotos en el Instagram de ambos.

Cristiano Ronaldo, como muchos futbolistas, ya está disfrutando de sus vacaciones. El jugador ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a Cerdeña, donde descansa junto a Georgina Rodríguez y sus hijos entre el gran yate de su propiedad y una lujosa villa alquilada.

La llegada del astro portugués a la isla italiana no estuvo exenta de expectación, ya no por los delirios que desata allá donde acude, sino por la acompañante que captaron las cámaras y que todos pensaban que era Georgina. Y no.

Cristiano y Georgina tenían previsto llegar por separado a Cerdeña por los compromisos profesionales del futbolista con Portugal, mientras que ella acudía desde España con los niños después de abandonar Riad. Sin embargo, las cámaras captaban la llegada del delantero junto a una mujer que no pocos confundieron con la influencer.

Aunque lucía coleta y grandes gafas negras de sol al estilo de Georgina, rápidamente se aprecia que es una empleada del aeropuerto con un atuendo nada llamativo, como suele ser habitual en la de Jaca, y con la identificación del aeropuerto colgada del cuello.

Cristiano Ronaldo desembarca en Cerdeña con ¡una doble de Georgina! https://t.co/0yxvtPf8aP — Revista ¡HOLA! (@hola) June 23, 2023

Poco después de su llegada a Cerdeña, Cristiano se reencontró en su majestuoso yate con sus hijos con una gran emoción por parte de todos. Georgina Rodríguez compartió el momento en las redes sociales con Eva, Mateo y Alana Martina corriendo hacia el futbolista para abrazarlo. “Mucho amor guardado para dar a papá”, escribió la influencer para acompañar las tiernas imágenes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

El delantero portugués publicó en sus redes sociales un álbum con algunas imágenes de lo que fue su primera jornada sin fútbol de por medio. Allí se puede observar a cuatro de sus cinco hijos, felices en la embarcación que su padre compró hace algunos años. Quienes están son Cristiano Ronaldo Jr, los mellizos Eva y Mateo y la pequeña Alana Martina. La única ausente en las fotos es Esmeralda, quien aún no ha cumplido un año.

Por su parte, Giorgina hizo lo propio, aunque ella se esforzó más en mostrar su cuerpo subiendo y bajando del barco, y posando con Cristiano en actitud cariñosa y alegre para volver a dejar patente que no hay rumores de crisis que se sostengan en esta compenetrada pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Ronaldo es propietario del yate cuyo valor se acerca a los seis millones de dólares desde mediados de 2020, cuando era jugador de la Juventus. En aquel entonces, viajó a Viareggio, en la región de Toscana, para visitar la fábrica de Azimut y cerrar los detalles para la compra de este asombroso modelo Azimut Grande 27 (número que representa la longitud de la embarcación). Una de sus principales características es que cuenta con una impactante suite principal con cristal panorámico, lo que permite apreciar una vista única y espectacular.

El portugués se convirtió el pasado martes, en el encuentro de la fase de clasificación para la Eurocopa contra Islandia, en el primer futbolista de la historia en alcanzar la cifra de 200 internacionalidades con su selección. Desde que debutara el 20 de agosto de 2003 en un amistoso ante Kazajistán a las órdenes de Luis Felipe Scolari, ha sido un fijo en las convocatorias de su selección. 19 años y 304 días como internacional de Cristiano en 200 partidos.