El exmarido de Silvia Tortosa desmiente en su último adiós los peores rumores

El inesperado fallecimiento de la mítica actriz, musa de la Transición, este fin de semana destapó también aspectos de su vida sentimental y privada que no habían trascendido.

El mundo de la interpretación se ha quedado huérfano tras el fallecimiento de Silvia Tortosa este sábado a los 77 años. Alejada de los focos desde que en 2019 fue diagnosticada de un cáncer de mama, son muchas las informaciones que han surgido este fin de semana sobre cómo fueron los últimos meses de vida de la inolvidable actriz, que habría fallecido de un cáncer de hígado por el que estuvo ingresada en una clínica de Barcelona.

Y precisamente no ha sido hasta su muerte cuando ha trascendido su separación de su marido, Carlos Cánovas, desde hace más de 2 décadas. Según reveló el programa Fiesta este fin de semana, su matrimonio no habría terminado de la mejor manera y ella habría sufrido muchísimo al ver que el amor de su vida mantenía un romance con otra mujer.

Tan tensa sería su relación que según Amor Romeira, la última voluntad de la artista sería que su exmarido no estuviese presente en su funeral. Algo que el representante de la actriz no tardó en desmentir, asegurando que aunque tiene derecho a ir al tanatorio, lo cierto es que su exmarido no se preocupó en absoluto por ella durante su enfermedad.

Al margen de estas informaciones, Carlos Cánovas sí quiso dar su último adiós a su exmujer y este lunes se acercó al tanatorio de Les Corts y no dudó en atender a la prensa para defenderse de las acusaciones.

Completamente abatido, el exmarido de Tortosa confesó que no se esperaba su fallecimiento: "Un día complicado. Esto es muy duro, esto es tremendo. Ha sido una cosa, además, muy inesperada. Del tema del cáncer no teníamos ni idea. Ella tuvo su cáncer de mama, que estaba totalmente superado y lo del tema del hígado ha sido una cosa que no nos esperábamos nadie".

Respecto a su separación, esquivó las preguntas asegurando que "las cosas personales era una cosa entre Silvia y yo y así ha sido hasta el final. Además, ella no hizo ningún comentario ni a los medios ni nada, es una cosa que llevábamos entre nosotros y poco más puedo decir", explicó, sin revelar cuándo fue la última vez que habló con ella. "Nunca hemos hecho exclusivas, no hemos hablado con los medios y hemos llevado nuestra vida, dentro de lo mediáticamente posible, lo más privada posible".

Carlos Canovas, exmarido de Silvia Tortosa, destaca todas sus virtudes

Muy afectado, recalcó qué se queda "con la alegría de Silvia, con esos momentos tan bonitos que hemos pasado esos 17 años juntos que han sido cosas muy bonitas. Ha habido cosas, como en todas las parejas, pero la mayor parte es todo bueno. Ha sido bonito y ha sido tremendo. Hemos sido familia siempre y hemos estado juntos en muchas circunstancias".

"Os agradezco de verdad que los medios siempre le habéis tratado con mucho respeto y cariño, y deseo que sea así. Que ella es la importante, una grande de este país que ha contribuido para todos los medios de la cultura y que sea para ella, por favor", sentenció cuando los reporteros le preguntaron por los rumores de mala relación en los últimos tiempos, limitándose a realzar la figura de la intérprete: "Era una mujer muy querida en este país y al final eso es lo importante, el público la adoraba entonces eso es lo bonito. Silvia ha marcado época, ha sido un pilar. Un pilar muy importante para la mujer también porque ella era muy pro mujer, muy avanzada en su tiempo y yo creo que ha hecho mucho bien con el cáncer, mostrando que se podía vencer y al final, por desgracia, se la ha llevado esta enfermedad que tenemos todos, ¿no?".

Emotiva despedida a Silvia Tortosa

Aparte de su exmarido fueron muchos los familiares y amigos que se trasladaron a la capilla ardiente de Tortosa para darle el último adiós y acompañar su féretro al cementerio en un emotivo tributo a su vida y carrera.

Entre los presentes, Carmen Serret, amiga cercana de la actriz, expresó su tristeza: "La verdad es que me ha afectado mucho, me ha dolido, porque pienso que no le tocaba. 77 años, hoy en día eres joven. Pero bueno, aquí estamos para despedirla".

Por su parte, Chema Marín, otro de sus amigos íntimos, desmintió los rumores sobre una enfermedad larga y dolorosa, asegurando que había enfrentado su enfermedad de manera breve y sin sufrimiento. Además, habló con orgullo sobre cómo vistieron a la actriz para su último adiós, utilizando el mismo vestido que lució en un evento especial para ella.

Las primas de Silvia Tortosa también compartieron recuerdos familiares, destacando su discreción tras su separación y subrayando la importancia de la unión familiar en estos momentos difíciles.

Una emotiva despedida donde todos sus seres queridos acompañaron el féretro hasta el tanatorio para despedirse por última vez de la actriz.