Un Alejandro Sanz al límite vuelve a alarmar con un tuit de madrugada

Que el cantante madrileño de fama internacional no está pasando por un buen momento no es ya ningún secreto. Pero lejos de tranquilizar, cuando se manifiesta siembra más dudas.

Se lo hemos contado es ESchismógrafo en las últimas semanas, la salud mental de Alejandro Sanz preocupa porque el cantante no está atravesando un buen momento personal ni tampoco económico.

De hecho, un tuit de Alejandro Sanz a finales de mayo puso en alerta a todos los seguidores del artista.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. A veces no quiero ni estar. Literalmente", escribió hace e un mes en su cuenta personal de Twitter.

Días después de aquella preocupante confesión, el cantante madrileño reconoció estar lidiando con un duro momento de salud, pero aseguró querer seguir con su gira, Sanz en Vivo: "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea".

Alejandro Sanz 'reincide'

Y es que incluso se ha llegado a publicar que ha tenido que vender uno de sus más preciados tesoros, su finca en la comarca extremeña de La Vera por culpa de unas deudas que alcanzarían el importe de lso 15 millones de euros.

Ahora, se repite la historia y en la madrugada de este pasado martes 27 de junio escribía lo siguiente. "Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo. Pero les diré algo para que me entiendan: se acuerdan de la canción 'Se vende'? Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Ustedes son mi munición”.

Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo.

Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción: se vende?. Bueno, pues no vendo.

Nos vemos en los escenarios con el alma… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 26, 2023

Ni que decir tiene que estas nuevas manifestaciones del cantante han provocado un aluvión de mensajes de apoyo, cariño y muchos ánimos para Alejandro Sanz.