Alejandro Sanz reaparece y se confiesa con el público

El sábado por la noche, Sanz reapareció y lo hizo sobre el escenario del pabellón Navarra Arena de Pamplona, donde inició su gira por nuestro país con este concierto

Mucho se ha hablado estos días sobre el estado anímico de Alejandro Sanz. Después de la publicación de un tweed en el que dejaba claro que no se encontraba bien, saltaron todas las alarmas entre sus seguidores y, sobre todo, en su entorno familiar y de amistades.

Los motivos no quedaban claros y se ha especulado sobre las causas de su malestar psíquico. Finalmente, lo hemos descubierto: la ruptura sentimental con su novia Rachel Valchés.

Reaparición

El sábado por la noche, Sanz reapareció y lo hizo sobre el escenario del pabellón Navarra Arena de Pamplona, donde inició su gira por nuestro país con este concierto que él mismo definió como “una prueba de fuego”.

Una vez más demostramos que la música es el lenguaje más bonito y sincero que hay. Directo al corazón. Y a más ruido, MÁS MÚSICA ❤️ siempre. Gracias Pamplona 🙏 pic.twitter.com/TMZD5Xpz0g — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 4, 2023

Consciente de la preocupación de sus fans por todo lo que le ha rodeado en esta última semana, Alejandro Sanz se mostró agradecido por el apoyo recibido. "Tengo mucha suerte, tengo que estar muy agradecido", dijo a su público.

Palabras de Raquel Perera

Tras conocer este sábado la noticia de la ruptura sentimental entre Alejandro Sanz y Rachel Valdés, hemos podido hablar con Raquel Perera en la Feria del Libro de Madrid 2023 y preguntarle por ello. Y es que había una gran preocupación sobre el estado del cantante después de que confesara a través de sus redes sociales que no se encontraba en su mejor momento personal. Ahora, ya sabemos el porqué.

La psicóloga se ha dejado ver en la Feria del Libro de Madrid 2023 firmando su último libro, 'Para que no te olvides', y hemos aprovechado ese momento para preguntarle por esta información que conocíamos este sábado.

En un primer momento, nos ha confesado que "he hablado con él estos días porque yo mucho con él," pero que "no tengo nada qué decir al respecto" sobre la ruptura con Rachel. Eso sí, la escritora confirmaba que siempre habrá respeto y admiración por ambas partes.

Minutos después, volvíamos a hablar con ella y nos aseguraba de nuevo que "no tengo nada qué decir", pero sí dejaba claro que "no sé qué ha pasado, no tengo ni idea, no voy a decir nada" porque "no me corresponde a mí decir nada" y asegura que "yo lo que quiero es que él esté bien" y también Rachel: "por supuesto que sí".

De esta manera, Raquel se dejaba ver en la feria del libro con el apoyo incondicional de su madre, que no se ha querido perder esta primera vez de la escritora en un evento como este. La expareja de Alejandro Sanz se ha volcado con todos los lectores que han acudido a su caseta para encontrarse con ella y para que le firmase los ejemplares. Muy feliz por haber triunfado también en el mundo de la lectura y por contar con su madre, se mostraba pletórica.