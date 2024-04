A Carmen Borrego se le ve su verdadera cara tras intentar callar a un compañero

Finalmente hemos podido conocer, de manera pública, a la verdadera hija menor de Teresa Campos. No quiere escuchar lo que la mayoría piensan. Los que conocen la historia están indignados.

Este miércoles y gracias a la entrevista de Edmundo Arrocet en Diez Minutos hemos podido conocer, de manera pública, a la verdadera hija menor de Teresa Campos. Ha sucedido en el programa que presenta César Muñoz, Así es la Vida, en Telecinco.

Esta vez Sandra Barneda ha sido una colaborara ecuánime. Ha defendido a Antonio Montero cuando todos eran lobos hacia la presa. Una verdadera presentadora.

La hermana de Terelu Campos ha estallado cuando el periodista Montero le ha contado la verdad de la actualidad de este miércoles. Es el único que no aplaude ni recoge babas en el programa. Los demás están orquestados por la directora en la sombra, doña Carmen Borrego; mira de vez en cuando a su derecha en busca de la directora o director de programa vespertino en busca de amparo. Es lo que le queda. No lo puede disimilar. La mano negra del comunismo diría don Santiago Carrillo. En su libro. Lo de la Borrego es un culebrón muy alimentado por la señora de José Antonio.

“Estoy hasta los cojones” es la reacción que ha tenido con un compañero. No quiere escuchar lo que la mayoría piensan. Y lo dice uno en su programa, Montero. Los que de verdad conocen la historia están indignados.

La mujer que vendió su operación de papada en una revista aseveraba que los demás están en los medios de comunicación por una relación sentimental con su madre. Es cierto. Y ella por ser hija. Son derechos diferentes. No son incompatibles. Carmen habla desde su púlpito como si fuera un ser extraño a todo lo que ha pasado en la prensa del corazón en los últimos años. Amenaza con ir a lo judicial. La acogerán en algún despacho. Su amigo Fidel Albiac le puede abrir la puertas. Y perder en los tribunales como le ha pasado a su amiga Rocío Carrasco. Adelante.

Borrego aseguraba en una revista de los miércoles que Edmundo Arrocet pudo tener algo que ver con el ictus de su madre. En aquel momento, el cómico chileno se encontraba en Supervivientes. No lo dejó claro. Lo insinúo. Claramente. La insinuación es un síntoma de cobardía.

Este miércoles ha querido mostrar que es Pilar del Río, mujer de un escritor. El tema no iba con ella. Va todo. Y no es mujer de un Nobel. La primera que habló de Arrocet fue ella. Entonces tenía más poder. Ahora maneja un programa. Los demás empiezan a pensar que no es creíble. Razones se encuentran en su argumento.

Gustavo Guillermo ha sido cobarde en no contar la verdad. Edmundo sí lo ha hecho. Hace unas horas ESdiario recibe una llamada de una de las personas que más ha conocido a Teresa Campos: “Edmundo ha dicho toda la verdad. Puede ser un golfo. En esto no ha mentido”.

Carmen Borrego en Así es la vida ha asegurado que su familia es normal. Entonces, qué adjetivo tendrán las familias que los padres se hablan con los hijos. Y viceversa. Extraterrestres serán.

Es una gran cómica de melodrama. Hay que tener “cojones” para decir lo que ha dicho. Perdón. Los cojones se justifican por su intervención intelectual hacia Antonio Montero. Muy motivada. Muy de entrañas. Dice que miente Arrocet. Cáspita. Algún día tendrían que contar la verdad Yusan Acha y Rafa Lorenzo. Los hombres que dirigieron de verdad Día a Día con María Teresa Campos. La semblanza de doña Carmen Borrego será aterradora. De exilio. Depende de ellos. Después de esto, se querrá tomar pronto un aperitivo con esos brazos ejecutores del éxito de su madre.