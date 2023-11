Las amenazas con pruebas de Antonio Montero a Bárbara Rey incendian Telecinco

Las escandalosas confesiones de Ángel Cristo Jr. sobre su madre que nunca antes nadie se había atrevido a hacer van a traer cola, y no solo dentro de la propia familia, sino también fuera.

Si lo que quería Telecinco era calentar motores para el estreno del nuevo programa de Santi Acosta ¡De viernes! parece que lo ha conseguido y con creces. La incendiaria entrevista con Ángel Cristo Jr. contando lo que nunca antes sobre su madre, Bárbara Rey, está levantando ampollas y no solo en el seno de su propia familia.

Y es que después de las acusaciones del hijo de la actriz, asegurando que su madre "chantajeó al Rey Juan Carlos I", este jueves el colaborador de TardeAR y veterano paparazzi Antonio Montero lanzo un grave órdago.

Cabe señalar que Ángel Cristo Jr. describe en la polémica entrevista la mala relación de sus padres y señala a su madre como la principal responsable: "He visto a mi madre gastarse muchísimo dinero en el casino, hasta 30.000 euros en una noche". De su hermana, Sofía Cristo, indica que "estaba 24 horas al día drogada. Ese dinero venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por chantaje al Rey de España".

Mientras el hijo de Ángel Cristo está recibiendo todo tipo de críticas, Antonio Montero, sin embargo, se posicionó a su lado desde el plató del programa de Ana Rosa Quintana, asegurando que conoce la historia al completo y coincide: "No hay nadie en España que sepa más que yo de esto, ni Bárbara tiene las cosas que yo tengo. Me encanta que mañana podamos ver, por fin, el relato de este chico, que, por lo que he visto ahora es exactamente lo que yo sé".

En relación a las grabaciones en las que se vería a Bárbara Rey chantajeando a Juan Carlos I, el periodista fue un poco más lejos y hasta amenazó a la actriz con mostrar las pruebas: "Estas grabaciones las tienen muchas personas. A lo mejor las tengo yo. ¿Quieres que las traiga? Bárbara, ¿las ponemos?".

Un órdago que a Telecinco le funcionó un día más (y ya van cuatro seguidos) a las mil maravillas demostrando que a los espectadores les gusta más el TardeAR de Ana Rosa Quintana cuando no centra sus contenidos en la política. De hecho, encadenó su cuarta subida consecutiva en los audímetros con una escaleta más centrada en corazón y sucesos alcanzando este jueves el 11.2% de share y los 991.000 espectadores, su récord de temporada.