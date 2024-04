Bigote Arrocet destroza a Borrego y cuenta la verdad de María Teresa y su nieto

Edmundo regresa a la primera página a golpe de exclusiva, para la revista Diez Minutos, donde no deja títere con cabeza y habla de la verdadera relación entre el hijo de Borrego y su abuela.

La revista Diez Minutos se apunta un tanto informativo con una exclusiva entrevista con Edmundo Bigote Arrocet que, claro está, despelleja a Las Campos.

Según la propia publicación, Edmundo Arrocet es de las pocas personas a las que no le han llamado la atención las duras declaraciones que José María Almoguera ha lanzado contra su madre, Carmen Borrego.

Lo cuenta todo y es que Bigote da unas impactantes declaraciones sobre la relación entre madre e hijo pendía de un hilo y más ahora ya que José María ha hablado de su madre aprovechando su estancia en Supervivientes 2024 con declaraciones del tipo: "Si mi abuela no hubiese muerto, no me habría reconciliado con mi madre", Carmen se limitó a decir que "todo tiene un límite", adelanta Diez Minutos.

Pues ahora salen a la luz muchos aspectos de esta relación gracias a las declaraciones exclusivas de Bigote Arrocet. Edmundo conoce la relación que María Teresa Campos, que falleció en septiembre de 2023, tenía con sus hijas y nietos, por lo que la actual guerra entre Carmen Borrego y su hijo no le ha sorprendido.

El humorista convivió con José María Almoguera, hijo de Borrego, en la casa de María Teresa Campos durante tres años, cuando el joven vivía allí con otra novia, antes de Paola Olmedo. El actor y humorista conoce la verdadera relación que había entre madre e hijo y el motivo por el que Teresa Campos le echó de su casa.

"Teresita no quería echarle, pero Carmen le calentó tanto la cabeza que al final le echaron con su novia", cuenta Arrocet, y es que, al parecer, "decían que la novia tenía malos hábitos. Se encerraba, no salía casi nunca de la casa". Estas son solo algunas de las impactantes declaraciones que da el humorista y que los lectores de ESdiario podrán encontrar en la revista porque son nada más y nada menos que 10 páginas de entrevista.

El actor y humorista cree que si José María tiene "resentimiento es por algo. Al pobre le han limitado la existencia". Incluso revela conversaciones que tuvo con el hijo de Carmen Borrego: "José me decía: ¿tú crees, Edmundo, que es normal que esté esta casa vacía y yo me tenga que ir...?". Edmundo revela que por este motivo "el hijo de Carmen estuvo un tiempo enfadado con Teresa pero sabía que no era culpa de ella".

Bigote contra Borrego y Supervivientes

El actor también analiza el paso de Carmen en el reality y no la deja en buen lugar. Él participó en Supervivientes 2017 y asegura que sabe lo que es superar pruebas, pasar hambre y convivir con gente con la que no tienes afinidad. "Carmen como superviviente no vale un duro. No hizo ni una prueba. Iba a meter follón, no es tonta", dice el conocido humorista chileno a la revista Diez Minutos.

Además, deja claro que no teme ni a Terelu Campos ni a su hermana. "Sé todo de ellas, sus pifias… No he contado ni el 10 por ciento", sentencia seguro de lo que dice, en una frase que suena totalmente a amenaza.

Otras de las personas a las que retrata es a Gustavo Guillermo, el que fuera chófer de María Teresa Campos. Un Bigote Arrocet que arremete contra todos en la mencionada revista, claro está que previo paso por caja.