Edmundo Arrocet se atreve a contar lo que Gustavo Guillermo ha ocultado

Vivió seis años en la casa de María Teresa y conoce bien a todos los miembros del Clan. ESdiario da un paso más y desarrolla con datos lo que el último novio de Campos deja en alto...



El último compañero de viaje de Teresa Campos ha regresado. Y con entrevista por todo lo alto en la revista Diez Minutos. Bigote Arrocet vivió seis años en la casa de la presentadora. Los conoce bien. Hijas y nietos. Y yerno. El cómico chileno fue de las personas que sí estuvo en la casa de Teresita. Mañana, tarde y noche. No se movía. Incluso cuando su novia se iba de viaje en algunas ocasiones él permanecía en la mansión de Molino de la Hoz (Madrid). A veces con amigos y amigas. Una cosa es que Arrocet sea un posible aprovechado de aquel amor y otra distinta es que lo que cuenta ahora sea tan cierto como real. Da en la diana.

ESdiario da un paso más y desarrolla con datos lo que el último novio de Campos deja en alto. “Teresa le dijo a una amiga: no, si para querer a estas niñas (Terelu y Carmen Borrego) hay que ser su madre”. Ahora podemos dar el nombre de la amiga a la que le contaba estas historias. Es Meli Camacho la que fuera su gran confidente durante 40 años. Esta misma afirmación también se la hizo a Gustavo Guillermo pero ahora no querrá abrir ese melón. Perro no come perro. La verdad tiene un camino.

La entrevista que ha dado en exclusiva Edmundo Arrocet a la revista que dirige Vicente Sánchez es la misma que podría haber concedido Gustavo Guillermo. Incluso podría haber aportado algún dato más del protagonista de este miércoles. Un detalle. El día que saltaron las alarmas en la casa de Teresa Campos. Harina de otro costal.

Edmundo Arrocet no tiene miedo y Gustavo Guillermo muestra cobardía, pero piensan lo mismo

Edmundo ha dibujado la semblanza de Carmen y Terelu. Es lo mismo que piensa el exchófer. Uno no tiene ya relación alguna con Las Campos y el otro tampoco. Uno se fue y al otro lo han echado. Uno no tiene miedo y el segundo muestra cobardía. Y no es Chiquetete.

Edmundo se atreve a contar lo que ha adelantado estos últimos días ESdiario. El tema de la custodia de los hijos de Carmen Borrego y Francisco Almoguera. Todo lo pagó Teresa Campos y todas las llamadas las tuvo que hacer la comunicadora malagueña para que su hija volviese a tener la custodia de José María y Carmen.

La custodia se la otorgó un juez al padre. Qué pasaría en aquellos días de vino y rosas. En aquel momento María Teresa Campos era una mujer muy poderosa. En su mesa de debate en Día a Día se sentaban ministros de turno como Jaime Mayor Oreja.