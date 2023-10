La agresión sexual a Leticia Sabater frena el ascenso de Nuria Marín en Mediaset

La inclasificable y siempre polémica cantante se ha visto inmersa en un desagradable incidente que seguramente va a seguir dando mucho que hablar en los próximos tiempos...

Desagradable y preocupante incidente el que sufrió la cantante Leticia Sabater en pleno concierto en Blanes. La arista fue víctima de una agresión sexual en el escenario cuando un hombre se abalanzó sobre ella asestándole varios besos en la boca sin consentimiento delante de cientos de personas.

En un principio podría haber parecido un momento anecdótico, pero rápidamente se convirtió en una agresión sexual en toda regla cuando el hombre en repetidas ocasiones cogía con fuerza a la artista del cuello y la cabeza para darle besos en la boca sin su consentimiento.

Leticia Sabater tenía miedo de que no le creyeran.

Sabater intentaba retroceder dando varios pasos hacia atrás, pero el individuo insistía y volvía a abalanzarse sobre ella.

Los asistentes al conciertos afeaban el comportamiento del hombre gritándole, algo que provocaba finalmente que el acosador se bajase del escenario, tal como recogió este domingo en sus contenidos el Socialité de fin de semana de Telecinco.

La reacción de Leticia Sabater después de trascender las imágenes

El programa que presenta Nuria Marín se puso en contacto con Leticia Sabater para conocer su estado y la artista confesó que se encuentra bien aunque aún nerviosa por lo sucedido. Y es que se temía que no se tomase en serio su denuncia por la costumbre que ella misma tiene de subir gente del público al escenario. No obstante, lo cierto es que las imágenes no dejan lugar a dudas y queda más claro que ella se sentía mal e incómoda con las repetidas acometidas del individuo.

Socialité se unió a la denuncia de la artista