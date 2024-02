La rajada de Pipi Estrada contra Terelu Campos por su despido hace años

El periodista ha hablado de su despido de una conocida cadena de radio y le ha echado las culpas a la hija de María Teresa Campos.

Terelu Campos y Pipi Estrada fueron pareja hace ya 20 años, pero aunque periodista y presentadora han pasado página y rehecho sus vidas, Pipi todavía tiene muy presente a la hija de María Teresa Campos. El periodista ha concedido una entrevista al periódico "El Mundo" en la que ha hablado sobre su relación con Terelu y la ha culpado de un hecho que sucedió posteriormente.

Porque según ha contado Pipi Estrada, fue culpa de Terelu Campos que él fuera despedido de la cadena de radio Onda Cero: "Había una serie de indicios que apuntaban a esto. A mí, me ocurrió un hecho y eso estaba relacionado... El caso es que la mediática decidió que no continuara la relación y la mediática era amiga de quien mandaba en Onda Cero, Javier González Ferrari".

Alejandra Rubio le para los pies a Pipi Estrada

Esas palabras no le han sentado muy bien a Alejandra Rubio, que al encontrarse con el periodista en el programa "Fiesta" le ha contestado: "Siempre acaba insinuando cosas que no son verdad. Mi madre es la persona más generosa que he conocido en mi vida. Mi madre no le haría eso a nadie. Aunque le hubieran hecho lo peor del mundo. Ella no es vengativa. Mi madre se ha portado muy bien contigo y ha sido muy generosa".

Además, la hija de Terelu le ha pedido a Pipi Estrada que deje de hablar de su madre de una vez por todas: "Hay que saber medir. Si tan mala es, ¿por qué no la sacas de tu vida de una puñetera vez? No paras. Tu vida se basa en esto. Vives anclado en algo que no existe desde hace mucho tiempo".

Aún así, Pipi Estrada ha seguido a lo suyo y ha vuelto a hablar de un desencuentro que tuvo con Terelu el año pasado: "Yo hacía tiempo que no hablaba de tu madre, pero me llamo 'retrasado'". A pesar de los rifirrafes constantes que tienen ambos, Pipi Estrada intentó retomar la amistad con Terelu después del ictus que sufrió María Teresa Campos: "Ahí me conmovió. Ahí hay una cierta calidez y de vez en cuando le he mandado algunos mensajes. A día de hoy, no estoy bloqueado".

Eso sí, Pipi ha dejado claro que no le iba a pedir disculpas públicamente a Terelu: "No tengo que pedir más perdón. Ya he pagado lo que tenía que pagar. No voy a pedir más perdón. Lo que tengo que hacer es, definitivamente, pasar página. Lo demás es meter la mano en la herida".