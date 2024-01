El hachazo de Terelu Campos a Rocío Carrasco por "cerdita" se vuelve contra TVE

La nueva apuesta de la cadena pública no solo se pegó el batacazo del siglo a las primeras de cambio sino que demostró que no es oro todo lo que reluce entre las hijísimas de Campos y Jurado

Parece que los negros augurios de que expertos en esto de la cosa rosa como el colaborador de ESdiario Jesús Manuel Ruiz no iban desencaminados. Rocío Carrasco fue señalada como punto de inflexión en la bajada a los infiernos de las audiencias de Telecinco y, al menos en el primer asalto, parece que en TVE no va a tener mejor suerte.

El Bake Off de Rocío Carrasco pincha en su primer asalto contra Antena 3 y Telecinco

A pesar de la promoción y del ruido mediático que ha acompañado el fichaje de la hija de Rocío Jurado por el nuevo talent de famosos de la pública, el flamante estreno de Bake Off: Famosos Al Horno no solo no lideró la noche de este jueves, sino que quedó como tercera opción de la noche con un discreto 9.8% de share y 874.000 espectadores.

Bastante por delante otro estreno, el de GH Dúo en Telecinco para suplir en la parrilla el prácticamente recién terminado GH VIP que ganó Naomi Asensi. Para Mediaset un 12.7% y 931.000 y la medalla de plata del prime time este jueves. Porque la palma se la llevó Antena 3 con el tercer estreno de la noche. La serie Entre Tierras que anotó un 14.5% y 1.479.000.

Discreto comienzo para el Bake Off de Paula Vázquez en La 1 que venía precedido por gran expectación. Y no será porque Rocío Carrasco y su "hermana" Terelu Campos, que también participa, no hicieran todo lo posible para generar interés. Como tercera protagonista, Alba Carrillo, gran amiga de la esposa de Fidel Albiac desde que presentaran juntas Hable Con Ellas en Telecinco. Se ha dejado poco a la imaginación para que Carrasco esté a gusto en el programa, rodeada de su círculo más íntimo y cercano en el concurso (también participa Yolanda Ramos, con la que coincidió en el programa de Mediaset).

Y las tres colegas dieron juego al respetable. Entre bromas y veras dejando claro que una cosa es la amistad y otra el juego, Carrasco señaló a la presentadora que le gusta mucho cocinar y Campos saltó como un resorte: "Oye, a mí nunca me has hecho de comer". "Porque te he dicho 1.500 veces que vinieras a mi casa", respondía Rocío elevando algo la voz, aunque con tono de guasa. "La que te ha hecho de comer toda la vida he sido yo", dejaba claro su amiga-hermana mientras Alba Carrillo echaba un poco más de leña al fuego: "Pues a mí, sí que me ha cocinado".

"Mira la otra. Pues es una cerdita", zanjó la hija mayor de María Teresa Campos en referencia a la hija de Rocío Jurado.

Por su parte, Carrillo señaló que "yo aquí no tengo amigas. A Rocío ya se lo he dicho, nos veremos cuando acabemos esto" y su amiga quiso saber: "¿Está en standby nuestra relación?". "Yo no me caso con nadie", concluyó la modelo.