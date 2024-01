Terelu Campos y el “señor” que no la conoce, según Alejandra Rubio

El papel televisivo de la nieta mediática de María Teresa está empezando a rozar derroteros complicados para una buena colaboradora que se precie, menos mal que ESdiario puede aportar datos.

La hija de Terelu Campos y el profesional de la gafas, Alejandra Rubio, se empieza a convertir en una maestra del no saber. Y con apuntes de soberbia. Es una actitud o aptitud. A veces coinciden. La ignorancia una verdadera pandemia que se aúna en unas pocas. Alejandra aseguraba en el programa donde colabora que el periodista de ESdiario no conoce de nada a su madre. Ni viceversa.

Pruebas. Con respecto a las palabras de Rubio, recordaremos algunos capítulos de su familia. El “señor” como ella califica al periodista conoce perfectamente lo que pensaba Campos en el verano del 2018 cuando la hija mayor de María Teresa tuvo que ser intervenida por temas de salud y Alejandra en aquel momento hacía la mudanza para independizarse. Llegaba la mayoría de edad y era su prioridad. Al lado de Terelu siempre estuvo su hermana Carmen Borrego. Honra para quien la coseche. Su derecho tiene. Una de hacer mudanza y otra de estar con su hermana. El malestar de Terelu fue notable con aquella decisión.

Aquí no hay juicios paralelos. Las juezas estuvieron y están en los platós. Las juezas hembristas. Para juzgar a los hombres por ser hombre. El último caso es Sandra Barneda hablando de Bertín Osborne. Una cosa es lo que hacía la hija y otra el sentir de su madre. Y esto no me lo ha contado Edmundo Arrocet. Sentido tienen las palabras de Borrego en su última exclusiva en la revista Lecturas de esta misma semana. “Mi hermana está sola…. “. De aquellos lodos estos polvos. Palabras de ahora pero que tuvieron más sentido en aquel verano de 2018.

Carmen comentaba en la exclusiva que su situación era distinta. Tiene marido y cuando llega a casa alguien la recibe.

Si el “señor” conoce lo que pensaba Terelu del documental de Rocío, contar la verdad para seguir viva y la politización que se hizo, quizás tampoco se lo haya contado Meli Camacho. La fuente es más directa. Quizás la fuente origen. Poco más dirá el “señor” de las intervenciones de Alejandra Rubio. Una colaboradora que muestra su desagrado hacia su programa porque no está contenta con los contenidos. Los que su familia genera. Un consejo a la productora, con total humildad, que la pongan a hablar de los tres decretos del gobierno socialista. También es actualidad. Y de paso que deje de mentir sobre lo que el “señor” no se inventa.

Lo mejor de la intervención de la nieta de María Teresa es la palabra “señor”. Denota otro tiempo y otra historia. El clasismo de una saga. Poco ha aprendido de su abuela. El “señor” no tiene que llamar a Terelu Campos para pedir trabajo en clara referencia a la intervención fina y elegante y queriendo ser un programa distinto hasta lo ahora visto por parte de Sandra Barneda.

La presentadora debería conocer qué llamada se produjo el pasado 31 de julio. También le falta información. De necesitar la llamada para pedir trabajo antes el “señor” la realizaría a Borrego que maneja muy bien el plató y contenidos de Así es la Vida y es además directora. Gran directora de arraigo. Su último éxito en TVE con el homenaje a su madre. Lo volverán a repetir para que finalmente se pueda ver.